Sagan o najspornejšom momente sobotňajších pretekov: Nemôžem sa k tomu vyjadriť

Peter Sagan v 8. etape 105. ročníka najslávnejších cyklistických pretekov po diskvalifikácii druhého Andreho Greipela a tretieho Fernanda Gaviriu obsadil nakoniec výborné 2. miesto. V boji o zelený dres tak zvýšil náskok pred druhým Gaviriom na 63 bodov.

Slovenský Tourminátor sa k diskutovanému súboju Greipela a Gaviriu, ktorí si v záverečnom špurte nič nedarovali a navzájom do seba vrážali, vyjadrovať príliš nechcel. Celý moment sa totižto udial za naším cyklistom bojujúcim o prvé miesto. "Nevidel som súboj Gaviriu a Greipela, lebo vtedy som bol prvý, tak sa nemôžem k tomu vyjadriť," povedal Sagan po pretekoch pre letour.fr.

Na cyklistov čaká v nedeľu posledný pretek pred dňom voľna. V ňom môže držiteľ zeleného dresu pre lídra bodovacej súťaže opäť zaútočiť na víťazstvo. "V nedeľu je posledná etapa pred voľným dňom a znova sa pokúsim vyhrať. Chcem byť vpredu celý deň, tak ako sa o to pokúšam stále. Možno som dnes stratil nejaké sily, ktoré mi môžu chýbať a nedeľňajšia etapa by tak mohla patriť aj Van Avermaetovi alebo tímu Quick-Step," dodal člen tímu BORA-Hansgrohe pred 9. etapou, ktorá smeruje z Arras do Roubaix.