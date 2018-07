V Británii identifikovali nervovoparalytickú látku: Našli stovky novičokom kontaminovaných predmetov

Viaceré ďalšie miesta i predmety by mohli byť kontaminované nervovoparalytickou látkou novičok, s ktorou sa pred dvoma týždňami v anglickom meste Amesbury otrávili muž a žena.

Oznámila to podľa agentúry DPA v sobotu britská polícia. Tá len deň predtým identifikovala malú fľaštičku ako zdroj novičoku, s ktorým sa zmienený pár otrávil. Otrávená 44-ročná Dawn Sturgessovú, medzičasom v nemocnici otrave podľahla. Jej 45-ročný partner Charlie Rowley je naďalej hospitalizovaný, ale už sa prebral z bezvedomia a nie je v kritickom stave.

Malú fľašku, ktorú našla polícia v stredu počas prehliadky v Rowleyho dome, vedci laboratórne otestovali a potvrdili, že obsahovala látku novičok. Polícia v sobotou oznámila, že v Rowleyho dome v Amesbury skonfiškovala aj ďalších vyše 400 predmetov, z ktorých "značný počet" by mohol byť kontaminovaný novičkom. Predmety boli zaslané do laboratórií na testy. Polícia uviedla, že vyšetrovanie by mohlo trvať ešte niekoľko mesiacov a nevylúčila, že kontaminované by mohli byť aj ďalšie miesta v okolí Rowleyho domu.

Polícia zároveň naďalej zisťuje, odkiaľ pochádza fľaštička i ako sa do Rowleyho domu dostala. Dosiaľ sa nevie, či ide o rovnaký druh látky typu novičok, ktorá sa použila pri otrave ruského dvojitého agenta Sergeja Skripaľa a jeho dcéry Julije 4. marca v neďalekom meste Salisbury. To majú potvrdiť ďalšie testy. Z otravy Skripaľovcov obviňuje Británia Moskvu, ktorá akúkoľvek spojitosť s prípadom odmieta. Otrava Skripaľa a jeho dcéry vyvolala rozsiahlu diplomatickú roztržku medzi Ruskom a Západom.