Miley Cyrus zasadila fanúšikom nečakanú ranu: Čo ju dohnalo ku skratovému správaniu?

Speváčka a herečka Miley Cyrus (25) má zrejme opäť nejaký skrat.

Americká hviezda totiž zmazala všetky fotky na svojom profile na Instagrame, vrátane tých s psími miláčikmi a snúbencom Liamom Hemsworthom. Miley buď rieši životnú krízu alebo sa konečne vydala za austrálskeho herca. Miley má od konca týždňa na Instagrame skutočne vymetené. Namiesto profilového obrázku má čierny kruh a pod tým poznámku "Zatiaľ žiadne príspevky".

Stále jej zostalo ale 76,2 milióna sledujúcich. Cyrus začala randiť s Hemsworthom pred deviatimi rokmi. V roku 2012 po troch búrlivých rokoch rozchodov a návratov oznámili, že sú zasnúbení. Za rok sa ale rozišli a zásnuby zrušili. Pred dvoma rokmi sa k sebe vrátili a vlani sa opäť zasnúbili.

Miley v máji prehovorila o svojej najväčšej láske. Na otázku, či fajčí marihuanu, odpovedala: "Chcela by som, ale nefajčím. Som teraz úplne zameraná na projekt, na ktorom práve pracujem. (Tráva) je najmagickejšia a najúžasnejšia vec. Je to moja prvá a skutočná láska. Ale v túto časť života práve nie je pre mňa vhodná. Ale som si istá, že raz to zase bude, opäť sa ňou šťastne budem ládovať."