Ján Ďurovčík sa teší na finále MS: Môže to skončiť šialeným rozdielom

Francúzi alebo Chorváti? Choreograf, režisér, ale aj veľký futbalový fanúšik Ján Ďurovčík (47) si výsledok finálového duelu tipovať nechce, hoci doteraz vraj šampionát prebiehal podľa jeho predpokladov. „Je to absolútne vyrovnané. Netrúfal som si tipovať ani semifinále, hoci predtým som skoro všetko uhádol správne,“ tvrdí.

Ako obdivovateľ futbalového umenia Cristiana Ronalda držal palce Portugalsku, aj keď veľa si od tejto krajiny v Rusku nesľuboval. „Myslel som, že napriek Cristianovi nepostúpia ani zo skupiny...“ konštatuje J. Ďurovčík, ktorého neprekvapil rýchly koniec Španielov na turnaji ani veľmi úspešné ťaženie Ruska. „Predpokladal som aj zmŕtvychvstanie Rusov, dokonca ich upodozrievam, že v príprave pred MS to len hrali, aby ich všetci podcenili,“ smeje sa známy režisér.

Šampionát bol vraj preňho ľahko čitateľný až do semifinále. „Od momentu, keď už proti sebe nastupovali Belgičania a Francúzi respektíve Chorváti s Angličanmi, to mohlo skončiť akokoľvek. A rovnako je to aj v prípade finále,“ tvrdí. Za papierových favoritov považuje Francúzov, ale... „Fandím Lukovi Modričovi, takže bral by som radšej zlatú generáciu Chorvátov.“

Z Francúzov ho upútal mladý útočník Kylian Mbappé. „On má také záchvevy. Človek si povie, wau, mohol by z neho vyrásť hráč, o ktorom sa raz budeme učiť... A potom zrazu prídu tri situácie, kedy sklame,“ krúti hlavou J. Ďurovčík a na margo finálového zápasu dodáva: „Bude to o náhode, môže to skončiť šialeným rozdielom, ale aj na penalty...“