Veľké prekvapenie vo finále ženského Wimbledonu: Dominantná Nemka Kerberová vygumovala Serenu!

Nemecká tenistka Angelique Kerberová sa stala prvýkrát v kariére víťazkou ženskej dvojhry vo Wimbledone. Vo finále si na tráve All England Clubu ako nasadená jedenástka poradila s dvadsaťpäťkou "pavúka" Američankou Serenou Wlliamsovou hladko 6:3, 6:3 a získala tretí grandslamový titul. V roku 2016 triumfovala na Australian Open v Melbourne i na US Open.

Kerberová odplatila Serene Williamsovej predvlaňajšiu finálovú wimbledonskú prehru. Z turnaja si odnáša prémiu 2,25 milióna libier pred zdanením a 2000 bodov do svetového rebríčka WTA. V jeho novom vydaní sa posunie na štvrté miesto. Kerberová je po Serene Williamsovej, Ann Jonesovej a Virginii Wadeovej štvrtou hráčkou v Open ére, ktorá vybojovala tretí grandslamový titul vo Wimbledone. Doposiaľ poslednou nemeckou singlovou šampiónkou v Londýne bola v roku 1996 Steffi Grafová.

Mladšia zo sestier Williamsových nevyužila šancu na zisk ôsmej wimbledonskej trofeje, celkovo 24. z podujatí veľkej štvorky e nevyrovnala absolútny rekord Austrálčanky Margaret Courtovej. Pre Američanku to bolo jubilejné 30. grandslamové finále, 10. vo Wimbledone. V roku 2004 podľahla v dueli o wimbledonský titul Ruske Marii Šarapovovej, v roku 2008 svojej staršej sestre Venus Williamsovej.

Kerberová sa po zisku Venus Rosewater Dish splnil veľký sen. "Vždy som snívala o tom, že zdvihnem nad hlavu wimbledonskú trofej. Mám veľkú radosť, že som druhú šancu pretavila v zisk vytúženého titulu. Serena je veľká šampiónka a inšpirácia pre nás všetkých, pre hráčky i pre fanúšikov. Je obdivuhodné, ako sa po materskej prestávke dokázala vrátiť medzi absolútnu svetovú špičku. Som si istá, že určite ešte získa grandslamový titul. Musela som predviesť svoj najlepší tenis a podať maximálny výkon, aby som ju zdolala. Užívala som si dnes na kurte každú jednu sekundu. Ďakujem za podporu celému môjmu tímu na čele s trénerom Wimom Fisetteom i mojej mame, ktorá sledovala zápas v lóži. Vždy býva počas mojich zápasov nervózna, no dnes pôsobila pokojne a koncentrovane. Som šťastná, že sa mi podarilo nadviazať na wimbledonské úspechy Steffi Grafovej, tento titul v Nemecku určite poriadne zarezonuje," povedala Nemka počas slávnostného ceremoniálu.

Serena Williamsová bola napriek finálovej prehre s celkovým vystúpením vo Wimbledone spokojná. "Bol to pre mňa fantastický turnaj. Vôbec som nepočítala s tým, že pár mesiacov po návrate na kurty po materskej prestávke sa dostanem až do finále. Som trochu sklamaná, že som to nedotiahla do úspešného konca, no Angie dnes hrala vynikajúco. Je to neuveriteľne fajn dievča, sme veľmi dobré kamarátky. Tento titul jej veľmi prajem, nech si ho poriadne užije."

