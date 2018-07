Dúhový Pride vs. Hrdí na rodinu: Rázny odkaz politikom!

Hlavnou myšlienkou 8. ročníka dúhového festivalu bol odchod mladých LGBTI ľudí do zahraničia, kde majú lepšie podmienky.

Dúhový Pride v sobotu na Hviezdoslavovom námestí v hlavnom meste podporila osobnou účasťou a vlajkou na úrade aj ombudsmanka Mária Patakyová (Most-Híd).

„Nie je to v rozpore s našimi tradičnými hodnotami a takisto to neohrozuje ani inštitút manželstva,“ povedala v príhovore. Akciu podporuje okrem mimovládok aj niekoľko veľvyslanectiev či BSK v zastúpení župana Juraja Drobu. Na Hodžovom námestí sa o niečo neskôr stretli zástancovia klasickej rodiny pod záštitou Hrdí na rodinu. Na nerušený priebeh oboch podujatí dohliadali desiatky policajtov.

Fotogaléria 9 fotiek v galérii

Prečo sme tu

Dúhový Pride

Marek (32): - Všetci sme si rovní a tak by to malo byť aj zo stránky politickej a zákonnej. Je potrebné, aby si to politici všimli.

Hrdí na rodinu

Otvoriť galériu Hrdí na rodinu. Zdroj: jac

Monika (42) a Peter (41) : - Sme hrdí na to, že sme rodina. Každý má svoj názor, ale jedine muž a žena môžu mať spolu dieťa.