Otec na pohrebe milovaného synčeka († 9), ktorý zomrel pri autonehode: Adamkove šibalské očká už nikdy neuvidím

Priskoro odišiel tam, odkiaľ niet návratu. V sobotu napoludnie sa v zaplnenom kostole Najsvätejšej Trojice v Tvrdošíne ozýval spev aj srdcervúci plač.

Kamaráti sa s Adamkom († 9) navždy lúčili v bielom, s horiacimi kahančekmi a živými kvetmi. S očami plnými sĺz a hlasným vzlykaním sa pozerali na jeho fotku a bielu truhlu, v ktorej ležal ich najlepší kamarát. Počas prázdnin ešte mali toľko spoločných plánov...

Horná Orava sa ponorila do hlbokého smútku. Na poslednej rozlúčke rodičia, blízki a kamaráti odprevádzali nadaného školáčika Adamka, ktorý zomrel v stredu večer počas tragickej dopravnej nehody v Trstenej. Do auta profesionálneho hasiča Vlada (46), ktorý zachraňuje ľudí na cestách už štvrťstoročie, napálil v centre mesta David (21) na audine. Päťčlenná rodina, ktorá išla pozrieť starých rodičov, nasledujúce sekundy bojovala o život. „Adamka oživovali hodinu, ale už sa mu nedalo pomôcť. Už jeho šibalské očká nikdy neuvidím. Modlím sa ešte za Simonku, ktorá je stále v martinskej nemocnici. Všetkým ľuďom ďakujem za sústrasť, za pomoc... Za to, že ho prišli odprevadiť na jeho poslednej ceste,“ povedal pre Nový Čas zlomený otec Vladimír, ktorý na pohrebe po celý čas podopieral svoju manželku Katarínu. Pri pohľade na manželský pár, ktorý na vytúženého synčeka čakal 7 rokov a teraz obaja bezmocne stáli pri jeho bielej truhle a pozerali sa na neho, plakali aj tvrdí chlapi.

Dal si nám veľa lásky

S Adamkom sa lúčili aj jeho otrasení kamaráti, s ktorými ešte pred pár dňami prežíval bezstarostné prázdniny. Nie je to tak dávno, čo spoločne v kostole tancovali v bielom oblečení obľúbené chválospevy na prvom svätom prijímaní. Žiaľ, teraz už netancovali s ním, ale pre neho, na rozlúčku. Prišli so zapálenými sviečkami, a keď jeho telíčko niesli v bielej truhle, sypali po ceste živé kvety. Spievali mu „s láskou Kristovou“ a do hrobu hádzali hračky a odkazy. „Adamko, nedokážem to ani povedať slovami matematiky, ktorú si mal tak rád. Sú väčšie nekonečná a menšie nekonečná, ale toľko lásky, koľko si nám ty dal svojimi šibalskými očkami, je pre nás to najväčšie nekonečno, za ktoré ti budeme navždy vďační,“ s plačom prečítala pri truhle list Adamkova kamarátka. Úprimnú sústrasť prišiel rodine vyjadriť aj krajský riaditeľ Hasičského a záchranného zboru v Žiline Jaroslav Kapusniak, ktorý hasiča Vladimíra pred mesiacom povýšil do hodnosti kapitána. Polícia podľa svojho hovorcu Radka Moravčíka vyšetruje nehodu v súvislosti s trestným činom usmrtenia.