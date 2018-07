Dcéra herečky Hubinskej končí už tretiu školu: Štedrý darček k promóciám

Hrdá a štedrá mama! Známej herečke Jane Hubinskej (54) robí najväčšiu radosť dcéra Sarah (26).

Tá má za sebou už tretiu školu. Na tej poslednej bude mať promócie už čoskoro a Hubinská prezradila Novému Času, aký darček pre svoju dcéru pripravila. Baby sa chystajú na dobrodružnú cestu do Kanady!

Hubinskej dcéra dostala naozaj originálny darček k promóciám. „Idem s dcérou, pretože tá má poslednú skúšku, takže promuje, končí školu. Ideme na promóciu do Bruselu, a keď sa vrátime, chvíľočku nato ideme do Kanady,“ povedala Novému Času herečka. Nebude to však leňošenie, ako by si mnohí mohli myslieť. „Z Edmontonu do Vancouveru máme takú dobrodružnú cestu. Ideme na motorkách, karavanom, po stanoch, tak rôzne... Je to cca 3 000 kilometrov. Vrátime sa cez Skalnaté vrchy, takže sa veľmi tešíme,“ povedala Hubinská, ktorá je na dcéru veľmi hrdá. „Teším sa z nej, je šikulka,“ dodala na záver.