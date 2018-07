Thajskí chlapci prvýkrát prehovorili o hrôze v jaskyni: Plač, hlad a bezmocnosť

Už budúci týždeň sa dostanú von. Dvanásť chlapcov zo zaplavenej thajskej jaskyne prepustia z nemocnice.

Mladí futbalisti sa z hrozného zážitku zotavujú a nikto z nich nemá infekciu, ktorej sa obávali. Chlapci zároveň prvýkrát prehovorili, pričom spomínali aj traumatizujúce zážitky z nedobrovoľného pobytu pod vodou.

V jaskyni strávili 17 dní, pričom ich záchrana pritiahla pozornosť celého sveta. Mladíci na novom videu z nemocnice ďakujú potápačom, ktorí ich pomohli vytiahnuť von. „Máme sa dobre,“ povedal jeden z nich Prajak Sutham. Zároveň opisovali tradičnú thajskú kuchyňu, ktorú by si radi dopriali. „Dal by som si niečo z KFC,“ s úsmevom povedal Adul Sam-on, pričom práve o fast foode sníval už v jaskyni. „Ďakujeme všetkým z celého sveta za to, že nám pomohli. Som zdravý a rád by som zjedol bravčové mäso s vajíčkom,“ dodal ďalší z nich Sompong Jaiwong.

Matka 11-ročného Chanina, ktorý bol najmladší zo skupiny, hovorí, že jej syn s ňou komunikuje len cez sklo v nemocnici. „Prvé tri dni v jaskyni boli najťažšie, keďže mal veľké bolesti brucha. Plakal a vodu lízal zo stien jaskyne,“ tvrdí matka. Pochválila však trénera, ktorý chlapcom celý čas pomáhal. „Noci boli chladné, ale držal ho v náručí a učil ich meditovať, aby sa necítili hladní a priveľmi nedýchali,“ dodala.