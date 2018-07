Ministri prezradili svoje letné plány: Kde budú dovolenkovať Lajčák, Richter či Saková?

Zatiaľ čo poslanci sa na letný oddych vybrali už na konci júna, vládne prázdniny začínajú až tento týždeň.

Posledným dôležitým rozhodnutím bolo odklepnutie miliardového nákupu amerických stíhačiek F-16 a ministri sa rozutekali po dovolenkách. Nový Čas zisťoval, kde budú šéfovia jednotlivých rezortov tráviť voľné dni.

Miroslav Lajčák (55), minister zahraničných vecí

- Ja teraz už letím naspäť do New Yorku do práce, takže verím, že sa v auguste aspoň na štyri-päť dní dostanem do mojich obľúbených Vysokých Tatier. To je všetko, čo si môžem dovoliť.

Ján Richter (61), minister práce

- Na dovolenku sa chystám „na maltu“. Viete ako? Tak, že v auguste mám majstrov dohodnutých, idem dávať na môj rodinný barák novú fasádu a celý ho zvnútra maľovať. Takže to bude slovenská dovolenka „na malte“.

Pracujem, ale stihnem turistiku

Denisa Saková (42), ministerka vnútra

- Nechystám sa ďaleko. V rámci Slovenska turistika, uvidíme, mimo Slovenska možno pôjdeme do Chorvátska. Cez leto budem určite aj intenzívne pracovať, máme toho dosť.

Teším sa do Talianska

László Sólymos (49), minister životného prostredia

- Klasika, chodím na dovolenku s rodinou už 15 rokov do Talianska s jednou partiou kamarátov a rodín a, samozrejme, aj do Chorvátska.