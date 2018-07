V Hanušovciach nad Topľou trávia deti zážitkové leto: Cez prázdniny sa ocitli v praveku!

Archeoparku v Hanušovciach nad Topľou si deti v rámci podujatia Prázdniny v praveku vyskúšali vo štvrtok prácu s hlinou.

"Ide o cyklické prázdninové podujatie, to znamená, že každý štvrtok tu organizujeme remeselné činnosti. Archeopark je prístupný počas celého týždňa, ale istým spôsobom je bez remeselného života," uviedla pre TASR riaditeľka Krajského múzea v Prešove Mária Kotorová, pod ktoré archeopark organizačne patrí.

Deti si podľa nej mohli vytvarovať nádobky v štýle pravekých nádob a vyskúšať prácu na hrnčiarskom kruhu. Chlapci a dievčatá tiež tkali na krosnách náramky alebo tkanice, ktoré sa využívali v praveku a v podstate až v stredoveku," doplnila Kotorová.

Počas prázdninových podujatí čaká chlapcov a dievčatá i streľba z luku alebo rozkladanie ohňa. "Vždy sa to budeme snažiť obmieňať. Ide nám predovšetkým o to, aby návštevníci tak trošku zažili na vlastnej koži pravek a včasný stredovek, aby nielen pohľadom a tým priestorom vnímali naše dejiny, ale aj vlastnou činnosťou," vysvetlila Kotorová.

Návštevníci môžu prísť do archeoparku i mimo termínov určených pre prázdninujúce deti. "Môžu vidieť archeopark v podobe, v akej sa v súčasnosti nachádza, to znamená tak trošku stavebnej. Práve teraz sa realizuje dostavba dvoch domcov. Domčeka z doby bronzovej a zrubového obydlia zo včasného stredoveku z doby slovanskej. Vidieť možno aj päť obydlí, ktoré sú tam od roku 2014, a to paleolitický stan, teda príbytok človeka zo staršej doby kamennej, obydlie z mladšej doby kamennej - neolitu.

Ďalej je tam dom z neskorej doby bronzovej, príbytok prvého známeho etnika na našom území Keltov, teda obydlie z doby laténskej, no a posledné je obydlie zo včasného stredoveku, respektíve slovanský zrubový dom," doplnila Kotorová s tým, že v jednotlivých domoch sú i typické predmety pre dané obdobie.

Návštevníci môžu v archeoparku vidieť aj obilie a iné plodiny, ktoré sa pestovali v praveku a včasnom stredoveku, ako aj domáce zvieratá.