Vydieranie v reedukačnom centre: Nahých chlapcov fackoval!

Trestný senát Okresného súdu v Malackách dal nedávno bodku za vydieraním v reedukačnom centre na Záhorí. Mladík okrem iného prinútil ôsmich chlapcov vyzliecť sa v izbe donaha, a potom ich fackoval. Vydierač už pozná svoj trest.

Podľa obžaloby si mladistvý od januára niekoľkokrát do týždňa nechal zavolať na svoju izbu ôsmich maloletých chlapcov, ktorých prinútil vyzliecť sa donaha. Potom ich fackoval po tvári, kopal do nich, škrtil ich, vulgárne im nadával, vyhrážal sa im zabitím. Neraz sa stalo, že rovnako sa správali aj jeho kamaráti. Chlapcov nútil v izbe byť od 30 minút do dvoch hodín. Traja bití a vydieraní chlapci kvôli tomu z reedukačného centra ušli.

Jednému z chlapcov zobral hodinky a keď mu prišiel balík, zobral im jedlo a sladkosti. Pod hrozbou bitky mu dvaja museli prať ponožky a upratovať izbu.

Trestný senát Okresného súdu v Malackách, ktorému predsedala sudkyňa Adriana Šimková, vydieračovi vymeral trest tri roky s podmienečným odkladom na tri roky. Rozsudok je právoplatný.