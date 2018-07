Slovensko je voči LGBT komunite konzervatívne: Ministrovi Lajčákovi to nevyhovuje

V prípade priznania práv LGBTI menšine je Slovensko stále konzervatívne, čo ministrovi zahraničných vecí a európskych záležitostí Miroslavovi Lajčákovi (nominant Smeru-SD) nevyhovuje.

"No je to prianie väčšiny v parlamente," povedal novinárom. Šéf rezortu diplomacie chce vidieť Slovensko ako modernú, demokratickú a európsku krajinu.

"Je to politická vec. Cítite, aké sú tlaky a protitlaky v spoločnosti, v parlamente. Nedá sa to administratívne rozhodnúť, musí byť politická požiadavka a parlamentná väčšina," poznamenal. Lajčák bol tri roky predsedom Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť. Tá mala podľa jeho slov v náplni aj túto agendu, pričom pod jeho vedením zriadili výbor pre práva LGBTI osôb.

Pomôcť tejto menšine je podľa ministra zahraničia namieste. "Posúvame sa v rebríčku krajín Európskej únie, nie sme ani v strede, sme v tej konzervatívnej časti. No nezávisí to odo mňa, závisí to od politickej podpory, pričom v Národnej rade SR je celý rad zoskupení, ktoré s tým majú problém a majú podporu voličov, inak by v parlamente neboli," dodal Lajčák.

S tým, že musí panovať politický konsenzus na túto tému, či už v rámci strany alebo koalície, súhlasí aj ministerka vnútra SR Denisa Saková (Smer-SD). "Potom to budeme riešiť na základe programového vyhlásenia vlády, ak to bude v súlade s ním," povedala. Tému LGBTI ľudí však hodnotiť nechcela. Ako poznamenala, nerada hodnotí životy iných ľudí. V Bratislave sa opäť bude pochodovať za práva LGBTI ľudí. V sobotu 14. júla sa totiž na Hviezdoslavovom námestí bude konať festival Dúhový Pride.

Dúhový Pride Bratislava nadväzuje na podobné sprievody vo svete, ktoré upozorňujú, že všetci ľudia sú si rovní bez ohľadu na ich sexuálnu orientáciu alebo rodovú identitu. Tohtoročné podujatie má upozorniť na odchody mladých LGBTI ľudí do zahraničia a zdôrazniť, že LGBTI ľudia sú súčasťou spoločnosti. Hlavným posolstvom tohto ročníka je "My nikam neodchádzame - PRIDEme".