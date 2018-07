Expremiéra Šarífa s dcérou po návrate do Pakistanu okamžite zatkli: Za toto strávia roky vo väzení

V Pakistane zatkli v piatok okamžite po návrate z Londýna bývalého premiéra Naváza Šarífa, ktorého súd nedávno v neprítomnosti odsúdil za korupciu, informuje agentúra DPA.

Expremiéra spolu s jeho dcérou Marjam vzali do väzby hneď po pristátí lietadla prichádzajúceho z Abú Zabí na letisku vo východopakistanskom meste Láhaur, oznámil hovorca miestneho protikorupčného orgánu.

Oboch následne špeciálnym letom previezli do hlavného mesta Islamabad, odkiaľ budú vzatí do väzby do zariadenia s najvyšším stupňom stráženia v meste Rávalpindí, spresnil pre DPA iný zdroj zo spomínaného úradu. Pred uväznením ich prezrie štvorčlenný lekársky tím.

Polícia pred Šarífovým návratom zasahovala v Láhaure a pozatýkala desiatky stúpencov jeho strany Pakistanská moslimská liga (PML-N), aby im zabránila vítať ho na miestnom letisku. Smerom k letisku pochodovali desaťtisíce jeho stúpencov, ale napokon svojho lídra vítali len niektorí z nich. V pohotovosti v Láhaure bolo najmenej 15 000 príslušníkov polície a 4000 členov polovojenských jednotiek.

Najvyšší súd Šarífa vlani v júli zbavil funkcie. Minulý týždeň bol v neprítomnosti odsúdený na desať rokov väzenia. Očakáva sa, že sa voči rozsudku odvolá a požiada o prepustenie na kauciu. Šarífova dcéra Marjam bola za korupciu odsúdená na sedem rokov väzenia. Šarífov zať si v súčasnosti odpykáva ročné väzenie.

Škandál Panama Papers v roku 2015 odhalil, že niekoľko Šarífových detí malo prepojenie na offshorové spoločnosti, ktoré boli údajne využívané na odliv prostriedkov a nákup aktív - vrátane luxusných bytov v Londýne. Jeho rodina však tvrdí, že inkriminované nehnuteľnosti nadobudla v 90. rokoch legálne.