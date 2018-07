Vodič autobusu zišiel z cesty a narazil do stromu: Zranili sa všetci cestujúci, niekoľkí vážne

Celkove 11 osôb previezli so zraneniami do nemocníc po tom, čo linkový autobus v okolí Olomouca narazil v piatok popoludní do stromu.

Zranili sa vodič autobusu, ako aj všetkých desať cestujúcich, niekoľkí z nich vážne. Informoval o tom internetový server iDNES.cz. Na mieste popoludňajšej nehody zasahovali príslušníci rôznych zložiek záchranného systému. Podľa policajného hovorcu Františka Kořínka vodič autobusu zo zatiaľ nezistených dôvodov zišiel z cestnej komunikácie pri Hraničných Petroviciach a narazil do stromu. Štyroch zranených hospitalizovali vo Fakultnej nemocnici v Olomouci, štyroch ďalších v nemocničnom zariadení v Šternberku a jedného prepravili do Fakultnej nemocnice v Ostrave. Nikto z nich nebol podľa záchranárov v ohrození života.