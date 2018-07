Nezabudnuteľný zápas, ktorý sa zapíše do histórie Wimbledonu: O finále bojovali takmer 7 hodín

Juhoafrický tenista Kevin Anderson sa stal prvým finalistom mužskej dvojhry vo Wimbledone.

V najdlhšom semifinále v histórii tretieho grandslamového turnaja roka, ktoré trvalo 6 hodín a 36 minút, zdolal ako nasadená osmička Američana Johna Isnera (9.) po päťsetovej bitke 7:6 (5), 6:7 (5), 6:7 (9), 6:4, 26:24.

V nedeľu od 15.00 h bude bojovať o svoj prvý grandslamový titul proti víťazovi súboja medzi Španielom Rafaelom Nadalom a Srbom Novakom Djokovičom.

Pre Andersona to bude druhé grandslamové finále v kariére, vlani na US Open prehral s Nadalom v troch setoch. O doposiaľ najdlhší wimbledonský semifinálový zápasu sa v roku 2013 postarali Djokovič a Argentínčan Juan Martin del Potro, ich päťsetový maratón trval 4 hodiny a 44 minút. Isner bol v júni 2010 vo Wimbledone aktérom najdlhšieho tenisového zápasu v histórii. Jeho duel 1. kola proti Francúzovi Nicolasovi Mahutovi trval celkovo 11 hodín a 5 minút, piaty set vyhral Američan 70:68.

Isner začal duel dvoch delovo podávajúcich hráčov lepšie a za stavu 1:1 mal k dispozícii tri brejkbaly, Anderson ich však odvrátil a o osude prvého setu rozhodol tajbrejk, ktorý sa stal korisťou Juhoafričana. Aj v druhom sete si obaja tenisti držali servis a tak opäť prišla na rad skrátená hra. V tajbrejku mal tentorkát navrch Američan, ktorý si rýchlo vybudoval náskok 5:0. V treťom dejstve Anderson za stavu 4:3 ukončil Isnerovu wimbledonské sériu 107 víťazných gemov na podaní. Isner však bleskovo kontroval rebrejkom. následne vyrovnal na 5:5 a v dramatickej tajbrejkovej koncovke slávil úspech. Štvrtý set získal vďaka brejku v deviatom geme vo svoj prospech Anderson. V rozhodujúcom dejstve sa nehral tajbrejk a v miernej výhode bol Isner, ktorý začal servovať ako prvý. Za stavu 17:17 mal Anderson dva brejkbaly, no Isner ich odvrátil esami a dráma pokračovala. Za stavu 24:24 sa Anderson prepracoval k trom brejkbalom, druhý z nich premenil a zápas už dotiahol do úspešného konca.

Anderson po náročnom zápase ťažko hľadal slová. "Naozaj neviem, čo mám povedať, som emočne úplne vycucaný. Bolo to fyzicky extrémne náročné stretnutie. Mám zmiešané pocity, zaslúžená by bola remíza. Jeden z nás však musel vyhrať. Je mi ľúto Johna, je to skvelý chlapík a dnes hral vynikajúco. V piatom sete nám obom ubúdali sily, možno by mali organizátori zvážiť, či by sa v rozhodujúcom dejstve nemal hrať tajbrejk. Pokiaľ ide o môj úder ľavou rukou za stavu 24:24, naučili ma ho otec s dedkom. Bol mimoriadne dôležitý, aj vďaka nemu som si vypracoval náskok 40:0 a prelomil Johnovo podanie. Dúfam, že do nedele stihnem zregenerovať," povedal Anderson v prvom pozápasovom rozhovore.

muži - dvojhra - semifinále:

Kevin Anderson (8-JAR) - John Isner (9-USA) 7:6 (5), 6:7 (5), 6:7 (9), 6:4, 26:24.