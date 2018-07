Slovenská europoslankyňa Smolková: Toto nám v Bruseli mnohí závidia

Krajiny Vyšehradskej štvorky (V4) majú veľa spoločných problémov, ktoré sa europoslanci z týchto krajín snažia riešiť aj na pôde zákonodarného zboru EÚ.

Uviedla to poslankyňa Európskeho parlamentu (EP) Monika Smolková (Smer-SD) počas slávnostného podujatia v Bruseli pri príležitosti prevzatia predsedníctva V4 Slovenskou republikou.

Smolková na pôde Stáleho zastúpenia SR pri EÚ, kde sa vo štvrtok večer stretli diplomati, veľvyslanci, ako aj zamestnanci inštitúcií EÚ a europoslanci zo všetkých štyroch krajín Vyšehradu, pre TASR spresnila, že tento formát úspešne funguje aj v europarlamente. "Máme spoločné problémy, ktoré sa týkajú napríklad viacročného finančného rámca, a musíme ťahať za jeden povraz. Sme silná štvorka, ktorá dokáže osloviť aj ďalšie štáty EÚ," opísala situáciu.

Upozornila, že to platí najmä pri debatách o spoločnej poľnohospodárskej politike EÚ, kde V4 odmieta súčasnú podobu agropolitiky. Ak pretrvá súčasný model poľnohospodárstva, podľa Smolkovej to položí na kolená veľké poľnohospodárske podniky, ktoré existujú na Slovensku, ale aj v Českej republike a Maďarsku. "Formát V4 má veľké možnosti a myslím si, že mnohí nám aj závidia, že máme takú dobrú spoluprácu," uviedla. Dodala, že to platí aj pri politike regionálneho rozvoja, v otázke migrácie a pri ďalších témach, ktoré rezonujú v EÚ.

Upozornila, že na júnovom summite EÚ dominovala otázka silnejšej ochrany vonkajších hraníc Únie, čo je agenda, s ktorou krajiny V4 prišli pred dvoma rokmi, počas slovenského predsedníctva v Rade EÚ. "My sme tlačili túto agendu dopredu, živili ju a konečne sa ujala," skonštatovala. Smolková upozornila, že V4 neraz prichádza s témami, ktoré sa možno hneď neujmú, ale môžu sa dostať na pracovný stôl EÚ o pol roka alebo o rok neskôr. A hoci nik nemusí priznať V4 akési "ideové vlastníctvo", štvorica stredoeurópskych krajín je spokojná, ak sa jej nápady presadia.

Europoslankyňa pripomenula, že ak je V4 občas rozdeľovaná na dva tábory alebo nejednotná, v europarlamente to veľmi neplatí. Podľa spolupráce slovenských a českých poslancov vraj ani nemá pocit, že Česko a Slovensko sú dva rôzne štáty. "Veľmi sa k nám pridávajú Poliaci a dokonca aj Maďari, bez ohľadu na politické frakcie sa na nás obracajú, posielajú listy a zaujímajú sa, ako budeme hlasovať, takže V4 spolupracuje a myslím si, že to je dobre," povedala Smolková.