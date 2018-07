Prekvapivé priznanie chorvátskej hviezdy, ktorá ohrozovala vlastný život: Takto sa bojuje za svoju krajinu

Chorvátsky reprezentačný stredopoliar Ivan Rakitič odohral semifinálový duel na MS v Rusku medzi Chorvátskom a Anglickom s vysokými teplotami.

Rakitič aj napriek horúčke bojoval na ihrisku až 120 minút, keďže zápas sa skončil po riadnom hracom čase nerozhodne 1:1. "Mal som horúčku, takmer 39 stupňov. Pred zápasom som len ležal v posteli, aby som nabral silu. Stálo to za to. Ak by to bolo potrebné, vo finále by som hral aj bez nohy," priznal hráč FC Barcelony pre Daily Mail, ktorý sa po góle Maria Mandžukiča tešil z postupu do finále.

Chorváti zabojujú o titul šampióna v nedeľu 15. júla proti Francúzsku. Zápas je na programe o 17.00 SELČ v Lužnikách.