Mária († 40) zomrela po dvadsiatich ranách nožom: Čo predchádzalo krvavej dráme v rodinnom dome?

Hádka vyvrcholila obrovskou tragédiou! Len nedávno Mária († 40) a Ľudovít (43) z Trhovej Hradskej (okr. Dunajská Streda) oslavovali úspešné zakončenie strednej školy ich jediného syna Ľudovíta (18).

Na stužkovej sa rodina skvele bavila. No už o pár mesiacov sa v ich dome odohrala krvavá dráma. Presne mesiac po oslave Máriinej štyridsiatky! Ich jediný syn Ľudovít (18) zalarmoval záchranárov i políciu. Svojej mame, ktorá utrpela asi 20 bodných rán, však už pomôcť nedokázal.

Krvavú drámu mala odštartovať hádka v noci zo štvrtka na piatok. Linku 112 mali volať nielen susedia, ale aj syn dobodanej. Márii však už nedokázali pomôcť ani privolaní záchranári. „Na základe volania na tiesňovú linku sme vyslali záchranárov k zranenej, údajne dobodanej žene. Po príchode záchranárov už nejavila známky života. Posádka sa ju snažila oživiť, žiaľ, bezúspešne a lekár musel konštatovať smrť,“ uviedla hovorkyňa záchranárov Alena Krčová.

Desiatky zranení mala obeť utrpieť v oblasti brucha, srdca, pľúc a krku. „Okolo polnoci bolo v byte v obci Trhová Hradská (okr. Dunajská Streda) nájdené telo mŕtvej ženy s viacerými bodnoreznými ranami,“ potvrdila policajná hovorkyňa Martina Kredatusová. „Polícia udalosť vyšetruje ako obzvlášť závažný zločin vraždy, na mieste bol zadržaný podozrivý muž. Polícia vykonala obhliadku miesta činu, nariadená bola pitva,“ dodala popoludní hovorkyňa.

Malá obec je z tragédie v šoku. „Ja som sa to dozvedel, až keď prišla polícia, nič sme nepočuli,“ krúti hlavou sused. Ľudovít sa však podľa svedkov správal v ten deň v robote čudne. „Celý deň posielal esemesky, stále bol na telefóne,“ vravia miestni v obci Horné Mýto, kde muž pracoval a obaja manželia odtiaľ aj pochádzajú. „Je to nepredstaviteľné, čo sa stalo, jemu muselo prepnúť, nevieme si to ináč vysvetliť,“ krútia hlavou.

Za skratovým konaním mohla byť podľa miestnych snaha o rozvod. „Jej muž bol veľmi žiarlivý, stále ju sledoval a podozrieval. Keď jej nejaký chlap povedal, že dobre vyzerá, tak ho hneď chytil pod krk a vravel, že ho zabije,“ spomína bývalá suseda Márie. Podľa jej slov mohol byť na obzore aj nový vzťah. „Chcela sa rozviesť, no on sa vyhrážal, že radšej ju zabije, ale nerozvedie sa. Všetci sme si mysleli, že to len tak hovorí, neverili sme, že to urobí. Už týždeň to u nich bolo zlé, práve pre rozvod, samé hádky. A všetko pred ich synom, to je hrozné,“ dodala smutne kamarátka.

V piatok podvečer už polícia Ľudovíta aj obvinila. „V súvislosti s dnešnou vraždou vyšetrovateľ vzniesol obvinenie 43-ročnému mužovi z obzvlášť závažného zločinu vraždy spáchaného na blízkej osobe, 40-ročnej manželke. Za takýto skutok je možné uložiť trest odňatia slobody na 20 až 25 rokov alebo na doživotie,“ uzavrela policajná hovorkyňa Martina Kredatusová.