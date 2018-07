Záujem o brigádu v letných mesiacoch rastie: Koľko si zarobia čašníčky v rôznych regiónoch Slovenka?

Bitka o letné brigády! Hoci by sa na prvý pohľad mohlo zdať, že sezónnej práce je pre uchádzačov viac ako dosť, nie je to úplne pravda. Podľa portálu Profesia.sk na jedno ponúkané miesto pripadá až 16 záujemcov.

Zo štatistík vyplýva aj to, že študentom čoraz menej vonia manuálna práca a chcú sa skôr zamestnať v odvetví a na pozíciách, v ktorých by sa radi uplatnili aj po škole. Mnohí z nich však vysúkali rukávy a skúsili prácu čašníkov. Ako je ohodnotená táto pozícia a koľko si dokážu zarobiť na tringeltoch mladí ľudia v jednotlivých kútoch Slovenska?

Prepitné by malo byť 10% z účtu



Katarína Nádaská, etnologička

Úzus nechávať čašníkovi všimné tu bol už od čias I. republiky. Poznali

sme to aj v časoch komunizmu. Zamestnanci v službách totiž nezarábali veľa a takto si mohli aspoň niečo privyrobiť. Dať tringelt je akési nepísané pravidlo, ktoré hovorí, že by sme mali nechať obsluhe 10 % z konzumácie. Je to naša dobrá vôľa, je však zdvorilé aspoň dorovnať účet, aj keď len napríklad 50 centmi.



Koho hľadajú zamestnávatelia?



Čo sa týka najinzerovanejších pozícií na dohodu, prevládajú najmä pozície v odvetviach obchod, administratíva, cestovný ruch, gastro a pomocné práce.

1. predavač

2. administratívny pracovník

3. pomocný pracovník

4. čašník

5. robotník



Študenti majú manuálnu prácu malý záujem

Nikola Richterová, PR manažérka portálu Profesia.sk

Najväčší dopyt je najmä po pozíciách v administratíve, ekonomike, financiách a marketingu. Toto sú pozície, o ktoré je taký vysoký záujem, že si firmy majú šancu vyberať. Oproti minulosti vidíme menší záujem

o manuálne práce, ako napríklad zberač úrody a podobne. Študenti totiž pokukujú často po brigádach, ktoré im zlepšia životopis, to znamená, že súvisia s tým, čo by vedeli robiť aj po škole, ako sú grafik, redaktor, sekretárka, učiteľ jazykov či fakturant.

Banská Bystrica

Best Art coffee

Táto práca ma baví, som v príjemnom prostredí medzi ľuďmi. Za hodinu zarobím 3 eurá, a keď je dobrý deň, tak na tringeltoch si privyrobím aj ďalších 8 eur.

Plat: 3,00 €/hod.

Tringelt: 8 €/deň

Košice

Táto práca je super. Rada som medzi ľuďmi. A keď im aj chutí, je to dobrý pocit. U nás sa platí kartou a pri pulte, takže všimné“ je skromnejšie,

no poteší.

Plat: 3,00 €/hod.

Tringelt: 2 €/deň





Nové Zámky

Práca ma tu veľmi baví, je to v centre mesta a chodí tu veľa ľudí. Plat mám 2,80 € na hodinu ako brigádnička, tringelty brigádnici nedostávajú,

keďže nemáme prístup ku kase. Ale tú zábavu, čo tu je, to by som nemenila, stojí to za to.



Plat: 2,80 €/hod.

Tringelt: 0 €/deň

Popradské pleso

Na konzervatóriu študujem herectvo a túto brigádu beriem aj ako svoju prax. Dnes som tu prvýkrát a mám za sebou len dvoch hostí. Zvládla

som to v pohode, dúfam, že to tak bude celé leto. Dohromady som zatiaľ dostala tringelt 6 centov.



Plat: 3,50 €/hod.

Tringelt: 0,06 €/deň

Bratislava

Za hodinu si v hrubom zarobím 3 až 4 eurá a tringelt, ktorý dostávam, sa pohybuje od 8 - 10 eur. Prácu mám rada, spoznala som tu zaujímavých ľudí a mám super kolektív.



Plat: 3-4 €/hod.

Tringelt: 8 - 10 €/deň

Bratislava

Zarobím si 3,50 € v hrubom na hodinu a tringelt sa pohybuje do 30 eur. Moja práca sa mi páči, viem si na seba zarobiť a za to si môžem kúpiť to,

z čoho mám radosť.



Plat: 3,50 €/hod.

Tringelt: 30 €/deň