Zuzana Fialová prišla o milovaného otca Ivana († 76), ktorý podľahol chorobe: Prvé slová zronenej herečky

Prežíva neskutočnú bolesť. Herečka Zuzana Fialová (44) stratila základný pilier svojho života. Otca Ivana († 76), nielen uznávaného športovca a horolezca, ale najmä spriaznenú dušu a lásku. Vzťah herečky s otcom bol plný porozumenia, harmónie a srdečnosti.

Napriek tomu, že boli obaja úplne odlišné povahy, milovali sa nadovšetko. Spoločne kráčali po horách a prežívali radosti aj strasti bežného života, až ich pokojnú cestu narušila vážna choroba. Boj s ňou Ivan Fiala, bohužiaľ, prehral a v piatok navždy dotĺklo jeho statočné srdce. Piatok, 13. júl 2018 bude navždy temnou čiarou vyrytý v duši herečky Zuzky Fialovej. V tento deň naposledy vydýchol jej milovaný otec Ivan († 76), nebojácny a srdečný človek, ktorý svoj život zasvätil horám. Jeho vášeň ho zaviedla na najvyššie vrchy sveta, pričom mal za sebou stovky unikátnych výstupov. Po tragédii na druhej výprave na Mt. Evereste v roku 1988 sa Fiala rozhodol s lezením prestať. Z tohto nešťastia sa dlhé roky nevedel spamätať. Život si užíval v pokoji domova v Senci so svojimi najbližšími a, ako priznal, konečne mali s dcérou na seba čas. Roky strávené na rôznych ťažkých expedíciách sa však po čase odrazili na jeho zdraví. Podľa informácií Nového Času zápasil s ťažkou chorobou, s ktorou už nedokázal ďalej bojovať. Zuzana nesie jeho stratu veľmi ťažko: „Sú to veľmi intímne chvíle pre našu rodinu, prosím, aby ste to rešpektovali,“ napísala zronená herečka Novému Času.

Vzťah otca a dcéry bol aj v prípade herečky a známeho himalájistu veľmi silný. Ivan o dcére rozprával vždy v superlatívoch, a to aj napriek tomu, že mu častokrát vyčítala neprítomnosť doma a ako dieťa mu spôsobovala nejednu vrásku na čele.vyznal sa horolezec pre časopis Život, kde si zaspomínal aj na jej detské časy. „Bola drzá a suverénna. V škole aj doma. Zaviedli sme takzvanú japonskú výchovu – rob si, čo chceš . Bolo to náročné, treba mať poriadne pevné nervy.Napriek tomu sa však milovali. Spoločne lozili po horách, chodili na rodinné výlety, športovali či len tak leňošili pri bazéne u nich doma.Napriek tomu, že mali často odlišné názory na život a veľakrát viedli vášnivé a tvrdé debaty, Fiala nedal na Zuzanu dopustiť.V posledných rokoch sa ich vzťah upevnil ešte viac. Zuzana za otcom chodila pravidelne a podľa jej slov si užívali jeden druhého. Z každého slova na jeho adresu bolo cítiť, že herečka na svojom otcovi lipne. "Má veľa skúseností a vie si úžasne obohacovať život. Dopraje si zážitky. A veľmi sa mi páči, že je národovec, má obrovský vzťah k Slovensku,“ povedala v rozhovore pre SME. Jediné, čo otcovi vyčítala, boli jeho dlhé cesty. „Vadilo mi, že nebol doma, keď som bola malá.Ivan Fiala si to uvedomoval, ale predsa len mal na to svojské vysvetlenie: „Nebyť však toho tvrdého prístupu k sebe, nebol by som dosiahol to, čo som dosiahol. A teraz Zuzana prichádza na to, že keď chce profesionálne rásť, tiež musí ochudobňovať svoje dieťa. Inak to nejde, človek sa musí rozhodnúť.“

Horský velikán

Ivan Fiala († 76) bol jednou z ústredných postáv slovenského horolezectva. V jeho zozname sa nachádza 17 mimoeurópskych expedícií, takmer 400 výstupov vo Vysokých Tatrách, Alpách, Kauzkaze, na Pamíre, v Hindúkuši, v Himalájach, v horách Severnej a Južnej Ameriky, v Afrike či na Novom Zélande. V roku 1971 sa stal so svojím spoločníkom prvým Slovákom, ktorý zdolal osemtisícovku Nanga Parbat. Jeho vášeň pre horolezectvo však naštrbili aj tragédie, ktoré ho ťažili celý život. Počas prvého výstupu na Makalu strávil pri zomierajúcom kamarátovi týždeň. Snažil sa ho zniesť, ale neúspešne. Bol taktiež spoluorganizátorom výprav na Mt. Evereste v 80. rokoch. Počas druhej výpravy v roku 1988 po dosiahnutí vrcholu prišlo k nešťastiu a na veľhore zahynuli štyria slovenskí horolezci. Práve to bol moment, keď skončil s horolezectvom.

Zoltán Demján (63), horolezec

Správa o smrti toho, koho poznáte, sa vás vždy dotkne. Ivan Fiala bol cieľavedomý a odhodlaný človek, s ktorými sme boli na dvoch výpravách, hoci on bol o jednu horolezeckú generáciu starší ako ja. Prvú spoločnú výpravu sme absolvovali ešte v mojich začiatkoch na Aljašku. A druhou bola tá „slávna“, počas ktorej sme s Jozefom Psotkom dobyli Everest. Všetci, ktorí výpravu organizovali, sa snažili, ako najlepšie vedeli. Skončila sa však tým, že zahynul Juzek Psotka a pre mňa je to neúspešná výprava. Úspešnou sa urobila umelo... Ivan Fiala ostane navždy prvým Slovákom, ktorý 11. júla 1971 vystúpil spolu s Michalom Orolínom na osemtisícovku.

Pavol Barabáš, filmár a cestovateľ

Je mi ľúto, že odišla legenda. Ivan bol skvelý rozprávač a svoje pekné, ale aj tragické životné zážitky vedel veľmi krásne a pútavo prerozprávať. Som rád, že sa nám to podarilo ešte zaznamenať vo filme Vábenie výšok.

Michal Orolín, horolezec a tréner

Je mi ľúto, že Ivan už medzi nami nie je...

Gejza Hák, horolezec, horský záchranár

Dozvedel som sa to ráno od jeho manželky, keď som sa chystal na iný pohreb tu v Tatranskej Lomnici. Je to smutné, ale tak končí život.