Trčíte na letisku, lebo vaše lietadlo mešká? Zistite, na akú kompenzáciu máte nárok

Trčíte na letisku, lebo vaše lietadlo mešká? V období dovoleniek nič neobvyklé. Nemusíte si zúfať. Legislatíva Európskej únie vám priznáva rôzne nároky. Dôležité je, prečo let mešká a ako dlho to trvá. Aké práva majú cestujúci pri meškaní letu? Čo musíte urobiť?

Ak vám mešká let z európskeho priestoru alebo ide o európsku leteckú spoločnosť, máte nárok na rôzne kompenzácie. Ich rozsah závisí najmä od dĺžky meškania. „Ak let mešká viac ako tri hodiny a letecká spoločnosť nemôže dokázať, že omeškanie bolo spôsobené mimoriadnymi okolnosťami, ktorým sa nedalo zabrániť primeranými opatreniami, mali by cestujúci mať nárok na peňažnú náhradu, ktorej výška závisí od letovej vzdialenosti,“ hovorí Ingrid Ludviková zo Zastúpenia Európskej komisie v SR. Všetko je potrebné riešiť na mieste s leteckou spoločnosťou. Ak máte pocit, že letecká spoločnosť nie je dostatočne nápomocná, môžete sa so sťažnosťou obrátiť na Slovenskú obchodnú inšpekciu. S problémami so zahraničnými leteckými spoločnosťami vám pomôže Európske spotrebiteľské centrum.

Balík cestovných služieb:

Ingrid Ludviková, Zastúpenie Európskej komisie v SR

- Ak ide o let, ktorý je súčasťou balíka cestovných/dovolenkových služieb, v prípade problémov nesie zodpovednosť organizátor balíka (cestovná kancelária, on-line portál) bez ohľadu na to, kto cestovné služby poskytuje. Balík cestovných služieb je kompletný zájazd, ktorý si kúpite v cestovnej kancelárii, ale aj dovolenka, ktorú si vyskladáte sami, podľa vlastných potrieb, a zakúpite si ju on-line u jedného predajcu alebo v cestovnej kancelárii.

O koľko sa musí oneskoriť vlak:

Aby vám vznikol nárok na kompenzáciu za meškanie vlaku, vnútroštátny vlak musí meškať najmenej 5 minút a medzištátny vlak viac ako hodinu. Forma kompenzácie závisí od toho, či aj tak chcete, alebo, naopak, nechcete cestovať. Napríklad, ak na základe medzinárodného lístka docestujete do svojej cieľovej stanice, za meškanie 120 minút alebo viac môžete od železničného podniku žiadať odškodnenie 50 % ceny cestovného.

2 hodiny a viac:

letecká spoločnosť vám musí poskytnúť jedlo, nápoj a prístup k telefónnym hovorom a emailom

ak ide o let v nočných hodinách, tak aj ubytovanie a dopravu medzi letiskom a hotelom

3 hodiny a viac:

Okrem náležitostí, ktoré vám patria už pri 2-hodinovom meškaní, máte právo aj na odškodnenie .

Dôležité je, či je za oneskorenie letu zodpovedná letecká spoločnosť (napr. technická chyba, prekročenie kapacity lietadla).

Výška odškodného

Dĺžka letu Suma

Do 1 500 km 250 €

Nad 1 500 km v EÚ 400 €

Od 1 500 do 3 500 km mimo EÚ 400 €

Nad 3 500 km 600 €

5 hodín a viac:

Ak nenastúpite, letecká spoločnosť vám musí poskytnúť plnú peňažnú náhradu za let aj ostatné spojenia v rámci jednej rezervácie.

Ak ste uviazli medzi dvoma letmi, mali by vám zaplatiť cestu na letisko, z ktorého ste odleteli, a poskytnúť jedlo, pitie atď.

Ak nastúpite, za meškanie môžete žiadať kompenzáciu až do 600 €.

Tip

Ak chcete mať svoje práva stále po ruke, môžete si stiahnuť mobilnú aplikáciu Passenger rights. Je aj v slovenčine.