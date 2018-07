Kara prehovorila o desivej dráme vo vlnách Váhu: Ako zúfalo som bojovala o život Majky († 17)!

Útle dievča je úplne na dne. V mútnej vode Váhu sa pred jej zúfalým pohľadom utopila kamarátka Majka († 17).

Tragédia sa stala uplynulú nedeľu, keď sa počas horúceho letného odpoludnia vracali z párty v Bratislave. Študentka obchodnej akadémie Majka a Kara (18) sa odtrhli od partie a zamierili si to k rieke, aby sa osviežili. Hladina vyzerala pokojná a druhý breh na dosah, nič ľahšie, malina... V hlavách tínedžeriek však skrsol nápad, ktorý navždy zmenil ich osudy. Z vody vyšla živá už len Kara, utopenú Majku našli až po štyroch dňoch. Spolu s ňou však ostalo pod hladinou aj niečo z jej kamarátky.

Desivé posledné minúty života utopenej Majky z Považskej Bystrice má Kara stále pre očami. Spomienka je taká ťaživá, že krehká dievčina sa pod jej váhou láme každý deň. Ľudia na sociálnych sieťach ju odsudzujú, že Majku nahovorila ísť do vody, a keď jej mohla zachrániť život, tak to neurobila. Nikto z nich tam pritom nebol - len Majka a Kara. A vraj to bolo celkom inak. „Majku už skoro zachránila, neboli ďaleko od brehu, keď sa to celé zvrtlo,“ hovorí so smútkom v hlase jej kamarátka, ktorá nám sprostredkovala hrozivé svedectvo o tom, ako Kara z posledných síl bojovala o prežitie Majky.

Ťahala ju za ruku

„Vymysleli sme to spolu, ale nechceli sme plávať, len sa trochu osviežiť vo vode na brehu, bolo hrozné teplo,“ spomína na osudné minúty nedeľného odpoludnia Kara a pokračuje: „Keď sme už boli vo vode, tak nám napadlo, čo keby sme Váh preplávali? Nepresviedčala som ju, bol to náš spoločný nápad, ktorý budem do konca života ľutovať,“ zúfa tínedžerka vysoká asi pol druha metra, ktorá v nasledujúcich minútach takmer položila život za záchranu svojej kamarátky. „Neboli sme ani v polovici rieky, keď sa Majka začala topiť. Nezmizla hneď pod hladinou, ja som ju ťahala za ruku a potom som ju mala chvíľu na chrbte a stále som kričala, aby sa udržala na hladine. Až keď ma začala ponárať a dochádzal mi dych, tak som ju pustila a plávala som rýchlo k brehu. Bol to už len malý kúsok, Majka stále bojovala.“

Vodiči nechceli zastaviť

Kara rýchlo vyliezla na breh. V šoku doslova revala od prežitého desu a bolesti. Uplakaná, vyčerpaná a mokrá sa rozbehla na cestu, kde chcela nájsť pomoc. „Zo všetkých síl sa pokúšala zastaviť prechádzajúce autá. No nezastalo ani jedno, obchádzali ju aj cyklisti. Všetci okolo nej prechádzali tak, akoby ju ani nevideli,“ hovorí Karina kamarátka. Zúfalé dievča nevedelo, čo robiť, čas sa akoby zastavil. Opäť sa rozbehla za Majkou, ktorú už ale na hladine nevidela. Bežala naspäť na cestu a znova sa zúfalo snažila zastaviť auto. Keď Kare po dlhých minútach konečne zastavil prechádzajúci vodič, ihneď pochopil, že ide o život a privolal záchranárov. Žiaľ, už bolo neskoro. „Nie je pravda, že dievčatá boli opité, Kara mala v krvi množstvo alkoholu, ktoré zodpovedá jednému pivu, a tieto dôkazy polícia má,“ dodala smutným hlasom kamarátka.

Majkine telo vyplavil Váh až na štvrtý deň. Jej milovanú rodinu a kamarátov teraz čaká najhorší deň ich života, keď ju odprevadia na poslednej ceste, ktorá prišla príliš skoro.