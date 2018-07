V Prešove konečne vynovia predstaničné námestie, ktoré je hanbou mesta: Oprava za 2 milióny €

Už nebude hanbou mesta. V Prešove začali rekonštruovať vstupnú bránu do Šariša. Prestavba predstaničného námestia, prepájajúceho autobusovú a železničnú stanicu, prinesie okrem potrebných cyklotrás aj eskalátory či digitálny informačný systém, ktorý zjednoduší orientáciu zahraničným návštevníkom.

Investícia dosiahne takmer 2 milióny eur. Obyvateľov dlho traumatizoval pohľad na schátrané priestory, no to sa čoskoro zmení. Na radnici totiž konečne vyslyšali ich prosby. „Desaťročia sa tu nič neopravovalo a ľudia právom poukazovali na špinu a schátranosť priestoru. Začíname to meniť,“ uviedla primátorka Andrea Turčanová.

Revitalizácia všetkých priestorov medzi železničnou a autobusovou stanicou na Masarykovej ulici prinesie okrem vynoveného podchodu aj nové chodníky, bezbariérové rampy a schody. Pribudnú aj eskalátory, výťah a vodiace línie pre zrakovo postihnutých, cyklotrasy či kamerový systém. Zmenami prejdú aj zastávky, ktoré predĺžia zo 70 m na 94 m.

Okrem toho medzi stanicami pribudne inteligentný informačný systém, ktorý uľahčí cestovanie nielen domácim, ale najmä turistom. Vďaka prepojeniu systémov na autobusovej a železničnej stanici sa cestujúci na zastávke MHD dozvedia, kedy odchádza najbližší spoj. Mesto získalo potrebnú dotáciu vo výške 1,92 milióna eur z EÚ a prisľúbilo, že opravy ukončia do konca roka.