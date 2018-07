Nový Peter Sagan na Slovensku? Prestaňme už snívať

Peter Zánický (45) patrí k objaviteľom Petra Sagana (28). Ako jeho prvý tréner sa s ním pozná už od detstva. V rozhovore pre Nový Čas sa Zánický rozhovoril o Petrových výkonoch na Tour de France 2018, ale prezradil tiež, či nám na Slovensku vyrastá nový Tourminátor.

Petrovi Saganovi Tour opäť vychádza. V čom podľa vás spočíva jeho výnimočnosť?

Peťo vie počas veľkých podujatí tlmiť emócie. Nenechá sa strhnúť súpermi do čiernej diery. Všetko má presne načasované a nestačia na neho ani tí najskúsenejší borci.

V dramatických špurtoch ho už dvakrát porazil Gaviria. Máte recept na jeho zdolanie?

Gaviria má okolo seba strašne silný tím. To mu neskutočným spôsobom pomáha. V Saganovej Bore je to len o jednom jazdcovi. Peťo je však takticky veľmi vyspelý a všetko vie využiť vo svoj prospech.

Ako reaguje Peter na podobné tesné prehry, aké sme videli aj tento rok?

Nevravím, že ho prehra nemrzí. Peťo si všetko podrobne zanalyzuje, na druhý deň je už ale opäť pripravený nanovo. Nežije v minulosti a netrápi sa neúspechmi. Skôr ho viac mrzí, keď ho niekto porazí nešportovým spôsobom. Dokáže ho vytočiť, keď niekto neférovo využije svoju situáciu. Peťo je však veľký džentlmen, a keď prehrá férovým spôsobom, hneď uzná kvality súpera.

Petra poznáte už dlhé roky. Bol takýto pokojný a vyrovnaný už odmalička?

Nebol to nikdy žiadny búrlivák. Pamätám si, keď sme boli na MS v Škótsku v horskej cyklistike. Petra dali skoro do posledného radu, aj keď to bol v tom čase medailista z predchádzajúcich ME. V horskej cyklistike je postavenie na štarte dôležité. Ja som to prežíval s rozhodcovským komisárom veľmi ťažko. Už vtedy som si všimol, že Peter sa vie krásne preniesť cez veci, ktoré už nezmení. Videli sme to aj po jeho vylúčení na Tour de France 2017. Nerobí zlú krv. Je to obdivuhodné, ako vie všetko ustáť.

Má Peter vôbec nejakú slabinu?

Petrovi dlhú dobu škodilo, že bol frustrovaný z toho, že sa za ním všetci vozia a lepia sa mu na koleso. Teraz už vie dobre zvládať aj tieto situácie. Sústredí sa iba na svoj výkon a myslím si, že aj súperi už berú tie súboje s ním viac športovo.

Momentálne sa venujete detským cyklokempom Petra Sagana. Vyrastá nám na Slovensku nový Tourminátor?

Musím na rovinu povedať, že dnešná doba nám trochu kazí novú generáciu. Priznávam, že keby som nastavil na sústredeniach Petrov level, tak by to bolo pre tie deti veľmi ťažké. Musím preto teda zvoľniť, nielen z tréningovej stránky, ale celkovo prístup detí je dnes vlažnejší. Nemajú takú ctižiadostivosť ako Peter. Ale na druhej strane majú rady bicykel, v Peťovi vidia veľký vzor. Nemôžeme však snívať, že sa nám hneď narodí nový Sagan. Už len to, že si decká vyberú cyklistiku za svoj šport, je veľký úspech. Som rád, že aj na Detskej Tour Petra Sagana máme už viac ako 3 000 účastníkov. O tom sme niekedy iba snívali.