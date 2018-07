Jedna z posledných šancí pre špurtérov: Ako to vidí prvý slovenský cyklista na Tour de France?

Na majstrovstvách sveta v časovke družstiev na 100 km v roku 1983 získal spolu s tímovými kolegami striebornú medailu, čomu predchádzal zisk bronzu na tomto podujatí v roku 1981. Teraz 60-ročný Milan Jurčo bol zároveň prvým Slovákom na TdF.

„Dnešná etapa nebude úplne rovinatá. Bude to taký štýl hore-dole. Záver ale rovinatý je a ten už bude patriť šprintérom. Budú v ňom chcieť zvíťaziť nielen Gaviria či Sagan, ale hlavne iní špurtéri, pre ktorých sa už možnosti na etapové víťazstvo radikálne krátia. Je to jedna z ich posledných možností. Očakávam preto snahu najmä iných tímov. Vo Francúzsku je momentálne veľmi príjemné počasie, prakticky ideálne pre cyklistiku. To dáva možnosť niektorým tímom šetriť svojich jazdcov. Čo sa týka Petra Sagana, doteraz mal celkom šťastie, vyhol sa pádom a takticky zvládol špurty na výbornú. Vidím na ňom, že je stále bystrý a to je jeho najväčšia výhoda.“

Profil: rovinatý (181 km)

Štart: 11.50 hod. Predpokladaný finiš: 15.45 hod.

Šanca Sagana: veľká