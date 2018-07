Náhoda alebo krvné puto: Čo má spoločné Gaviria s narkobarónom Pablom Escobarom?!

Rozprávkový debut! Presne to zažíva na 105. ročníku Tour de France kolumbijský jazdec Fernando Gaviria (23).

Vyhral už dve etapy, mal na sebe žltý dres pre vedúceho pretekára a nášho Petra Sagana (28) chce obrať v konečnom účtovaní o ten zelený. Odkiaľ sa ale vzal a čo má spoločné s jedným z najväčších mafiánov všetkých čias Pablom Escobarom?

Celý svet veľmi dobre pozná príbeh kolumbíjskeho narkobaróna Pabla Escobara, alebo ak chcete Pabla Emilia Escobara Gaviriu. Áno, čítate dobre, najväčší rival Petra Sagana na Tour de France má rovnaké meno ako zosnulý šéf Medellínského kartelu. Čo majú teda títo dvaja spoločné? Presne touto otázkou sa zaoberali francúzske denníky, ktoré sa snažili dopátrať, kde je pravda. Zatiaľ však nič nenasvedčuje tomu, že by mal mať Fernando s pašerákom kokaínu priamu pokrvnú väzbu.

Vidieť to môžeme aj na jeho správaní a charaktere. „S Fernandom som strávil dva roky v tíme. Je to veľmi milý a skromný chlapík, rovnako ako náš Peter Sagan. Obaja stoja nohami pevne na zemi a na nič sa nehrajú,“ povedal pre Nový Čas bývalý pretekár Martin Velits. Usmievavý Gaviria, ktorý nosí v ústach strojček, je teda v súkromí mierumilovný chlapík, no na trati sa z neho stáva hotový „zabijak“.

Začal na korčuliach

Fernando sa v detstve venoval najskôr kolieskovým korčuliam, až neskôr presedlal na dráhovú cyklistiku, v ktorej sa stal dvojnásobným majstrom sveta. „Prvý bicykel som dostal, keď som mal takmer desať rokov rokov. Odvtedy som nad ničím iným nepremýšľal. Chcel som robiť iba cyklistiku,“ spomína Gaviria. „Stále je u mňa v garáži. Nikomu ho nikdy nedám, aj keď je mi už malý,“ smeje sa. Zavesí nad tento bicykel do garáže tento rok aj zelený dres? „Urobím pre to všetko! Chcem byť najlepší na svete,“ uzavrel Gaviria.

Pablo Emilio Escobar Gaviria

- Do USA prepašoval každý deň 15 ton kokaínu

- Pre Kolumbíjčanov bol ako Robin Hood

- Na drogách zarobil 30 miliárd dolárov

- Bol zodpovedný za smrť približne 4000 osôb