Nádherné gesto Realu Madrid: Klub pripravil Ronaldovi dojímavé video!

Futbalista Cristiano Ronaldo prestúpil z Realu Madrid do Juventusu Turín. So španielskym tímom sa tak lúči, no na pôsobenie v ňom mu ostane krásna spomienka.

Päťnásobný držiteľ Zlatej lopty na dni strávené v Reale Madrid nikdy nezabudne. Niet sa ani prečo čudovať, Ronaldo sa za 9 rokov stal historicky najlepším strelcom Realu Madrid, keď v 438 stretnutiach vsietil neuveriteľných 451 gólov. Okrem toho získal s tímom aj 16 trofejí a táto čast kariéry bola jednoznačne najúspešnejšou v jeho futbalovom živote. Vedenie Realu Madrid sa portugalskému reprezentantovi chcelo poďakovať, a tak mu vytvorilo spomienkové video, ktoré zachytáva najkrajšie Cristianove momenty v drese bieleho baletu.