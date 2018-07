Vodiči, pozor! Doprava v Bratislave sa skomplikuje: Na týchto miestach musíte rátať s obmedzeniami

S viacerými dopravnými obmedzeniami musia v nasledujúcich dňoch počítať vodiči jazdiaci v Bratislave. Upozorňuje na to polícia.

V sobotu (14.7.) bude v bratislavskej Devínskej Novej Vsi od 9. h realizovaná obnova povrchu vozovky na Opletalovej ulici v križovatke od ulice Jána Jonáša obojsmerne po železničný podjazd. Oprava potrvá predbežne do 29. júla, v závislosti od ukončenia prác. "Doprava v uvedených úsekoch bude vedená vo voľných jazdných pruhoch. Dopravné obmedzenia budú riadne vyznačené prenosným dopravným značením," informovala TASR hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave Lucia Mihalíková.

Ďalšie dopravné obmedzenie v Bratislave je naplánované v súvislosti s výstavbou rýchlostnej cesty R7, v rámci ktorej pôjde aj o prestavbu okružnej križovatky D1 - Bajkalská (Rondel). Prestavbe uvedenej križovatky budú predchádzať prípravné práce, a to oprava povrchu komunikácie na súčasnej okružnej križovatke na rampách v smere centrum - Slovnaftská. "Počas opravy dôjde aj k uzávere smeru z diaľnice D1 od Trnavy na Slovnaftskú ulicu, ale aj v smere Bajkalská výjazd na D1 smer Trnava. Z uvedeného dôvodu budú smerové tabule na vyznačenie obchádzky a informatívne značky umiestnené v predstihu, a to od 14. až 15. júla," spresnila Mihalíková.

V rámci prestavby uvedenej okružnej križovatky bude vykonaná aj prekládka kanalizácie na Bajkalskej ulici. Počas nej dôjde k čiastočnej uzávere jedného pruhu Bajkalskej ulice v smere do centra mesta a k úplnej uzávere v smere na Slovnaftskú ulicu, a to od pondelka 16. júla až do začiatku augusta, v závislosti od ukončenia prác. "V tejto súvislosti žiadame vodičov, aby pri prejazde uvedenými úsekmi zvýšili svoju pozornosť, riadili sa príslušným dopravným značením, prípadne na prejazd využili podľa možnosti iné trasy," uviedla Mihalíková.