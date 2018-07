Slovensko bojuje s nedostatkom lekárov a sestier: Pomôcť by mohol návrh premiéra za 2 milióny eur

Slovensko bojuje s nedostatkom zdravotného personálu.

Lekárske fakulty v Bratislave, Martine a Košiciach by mali dodatočne prijať radovo 185 nových študentov všeobecného lekárstva. Žiada ich o to predseda vlády Peter Pellegrini (Smer-SD). Stáť to bude približne dva milióny eur.

"Zápasíme neustále s nedostatkom personálu. Tak s nedostatkom lekárov, ako aj zdravotných sestier," vysvetlil svoje rozhodnutie premiér. Nových študentov by tri fakulty mali prijať na základe výsledkov prijímacích pohovorov, ktoré už majú záujemcovia za sebou.

Fakulty by teda mali zobrať podľa premiéra kvalitných študentov, ktorí sa na štúdium nedostali pre nedostatok miesta. "Takže 185 tých, ktorí chceli študovať lekárstvo, ale pre nedostatok miesta sa na fakulty nedostali, by mohli ešte v septembri nastúpiť dodatočne," doplnil premiér.

O navýšení počtu študentov na troch fakultách hovoril už s ministrom financií Petrom Kažimírom (Smer-SD). "Je ochotný uvoľniť dodatočné zdroje," informoval šéf vládneho kabinetu.

Ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská (nom. Smeru-SD) navyše podľa Pellegriniho rokuje so Slovenskou zdravotníckou univerzitou, aby sa navýšili počty aj pri ďalších medicínskych profesiách. "Aby sme o niekoľko rokov netrpeli nedostatkom," doplnil predseda vlády.