Hudobník Marián Greksa prehovoril o zatknutí syna: Nekompromisný odkaz

Skončil v rukách polície! Syn známeho hudobníka Mariána Greksu (59) Adam po minulotýždňovom zadržaní čelí obvineniu z majetkovej a násilnej trestnej činnosti. V prípade dokázania viny mu hrozí trest odňatia slobody na šesť mesiacov až tri roky.

Fotogaléria 7 fotiek v galérii

Ako celú kauzu vníma jeho slávny otec, rocker, ktorý hral v legendárnom Moduse a v skupine Demikát?

Zadržanie Adama má súvisieť s prípadom suseda, ktorý sa ohradil proti jeho čiernej stavbe. Na základe vyjadrenia polície mal váš syn spôsobiť susedovi škodu v hodnote 27 500 eur. Musel to byť pre vás poriadny šok.

V tomto momente som už s manželkou a malou dcérkou v Chorvátsku na dovolenke, ktorá bola naplánovaná a zaplatená pol roka. Keď Adama zadržali, boli sme ešte doma. Bol to pre mňa šok. V živote by mi nenapadlo, že hocikoho z mojej rodiny zadržia, vždy som tieto veci považoval za čosi, čo vidím len v televízii. Odrazu tam zbadáte vlastného syna, ako ho vedú v putách a je to príšerný pohľad. To, že je to hanba, to je ten najmenší problém. Neviem sa v tom zorientovať, netuším, či to, z čoho ho obviňujú, spravil, alebo nespravil. Zavreli ho a nepustia k nemu ani vlastnú ženu, iba právnika.

Ako spolu vychádzate?

Nám sa v podstate dosť pokazili vzťahy, keď som sa pred piatimi rokmi rozviedol s jeho mamou. Chvíľu trvalo, kým sme k sebe opäť našli cestu, ale už to nebude také, ako predtým. Nikdy sme si ale nehovorili nejaké dôvernosti, takže som nevedel ani o jeho pracovných veciach.

Vôbec sa nestretávate?

Vídame sa na rodinných stretnutiach, dokonca týždeň pred jeho zadržaním sme boli oneskorene oslavovať moje narodeniny. No a vzápätí prišiel tento šok. Nie je to nič príjemné.

Čo ste robili, keď ste sa dozvedeli o Adamovom zadržaní?

Volala mi nevesta s plačom, čo sa stalo. Boli s Adamom práve na trojdňovom pobyte pri Kremnici. Nevedeli sme, čo sa deje, či ho vypočúvali, takže sme čakali, či ho pustia, lenže nestalo sa tak. Neveste som odporučil jedného právnika a odcestoval som do Chorvátska. Teraz to všetko sledujem cez noviny a sociálne siete a po návrate sa porozprávam s právnikom, aké sú, alebo nie sú šance, pretože prvé informácie nemusia byť vždy stopercentné. Dôležité bude až to, čo uvidím na papieri o súdnom rozhodnutí.

Asi vám to na dovolenkovej pohode nepridalo...

Určite nie, veď stále telefonujem. Čo ma najviac štve, je to, že všetko sa hrá cezo mňa, pretože syn nie je mediálne známy, tak ako ja. Všade zrazu vidím svoju fotku a fakt, že si celý život budujem svoje meno a povesť, je odrazu preč. Pritom ja sa každému môžem pozrieť priamo do očí. Tí, ktorí ma poznajú, vedia, že so mnou sa dohody uzatvárajú podaním ruky. Keď niečo sľúbim, tak to urobím. Ale tie nenávistné komentáre, ktoré čítam na internete, to je niečo strašné.

Sedíte v mestskom zastupiteľstve, na jednej strane niečo hlásate a na druhej strane si neviete urobiť poriadok vo vlastnej kuchyni?

Nie je to už úplne vo vlastnej kuchyni, lebo so synom už dávno nežijeme v jednej domácnosti. Má svoju rodinu, ženu a polročného syna. Keď si pomyslím, že ho možno neuvidí niekoľko mesiacov, možno niekoľko rokov, je to hrozné. To si ani on sám podľa mňa poriadne neuvedomuje, čo to znamená. Neviem si to predstaviť, veď mám triapolročnú dcérku a odkedy sa narodila, som s ňou denne.

Za svoje činy by však človek mal pykať...

Samozrejme, to, čo sa udialo, je nesprávne a nemalo by to ostať bez odozvy.

Z prvého manželstva máte dvoch synov, okrem Adama aj mladšieho Jakuba (28) a z druhého manželstva s Alenkou triapolročnú Mariannku. Užívate si teraz otcovstvo inak ako pri chlapcoch?

Neviem zhodnotiť to, či som bol so synmi málo alebo veľa. S Adamom som bol stopercentne viac ako oteckovia, ktorí chodia ráno do práce a večer prídu domov. V čase, keď bol malý, hral som v kapele Modus. Týždeň sme hrali, týždeň sme nehrali, takže čas, keď som bol doma, som venoval jemu. Brával som ho do Tatier, lebo manželka chodila do práce. Pri mladšom synovi to už bolo trochu inak, vtedy som doma nemal prácu a chodil som hrávať do zahraničia. Mesiac, niekedy aj dva som bol mimo domova. S Mariannkou si už viem utriediť priority. Keby mi zavolali: Príď, lebo ťa nezvolíme za prezidenta! a malá by bola trebárs chorá, tak by som nemal čo riešiť. Ona je najdôležitejšia.

Mariannka je vaša vytúžená dcérka, ktorá vyrastá v rodine muzikanta. Má sklony k hudbe?

Vymýšľa si všelijaké pesničky, spája si slová, rýmuje si ich, spieva... Sám sa čudujem, kde na to chodí. Dokonca má svoju vlastnú ružovú gitaru a brnká si na nej. Ale neviem, či by som sa tešil z toho, ak by sa rozhodla byť speváčka. Tento džob vôbec nie je jednoduchý a milosrdný a voči ženám už vôbec nie. Samozrejme, jedného dňa sa rozhodne sama.

Ste vo veku, keď by ste mohli byť starým otcom. Nestretávate sa s poznámkami tohto typu?

Mám úprimných mladých susedov, a veru, pani mi už povedala, že si trúfam a či sa nebojím, že sa nemusím dožiť dcérinej maturity. Ale s druhou manželkou sme chceli dieťa a nebránime sa ani tomu, ak by sme mali ešte jedno. Necháme to na náhodu. Alenka pochádza z troch detí a myslí si, že byť jedináčikom nie je asi také úžasné.

Ako vychádzate s exmanželkou?

Po rozvode sa so mnou nechcela veľmi baviť a ani sa jej nečudujem. Odišiel som však od nej tak, že som jej nechal byt, aby nestratila domov, ktorý sme si budovali a tiež spoločenský status. Ale už sme sa spolu naučili vychádzať. Sme nešťastní z toho, čo sa stalo.

Neuvažovali ste, že oželiete dovolenku, aby ste boli poruke, ak by bolo treba niečo riešiť?

Sadli sme si s manželkou, že čo urobíme. Ale rozhodol som, že pocestujeme. Veď čo s tým má moja žena a malé dieťa? Keby som mohol pomôcť, tak rodinu odveziem do Chorvátska a ja sa vrátim domov. Ale čo budem azda stáť pred Justičákom s transparentom: Pustite ho, je nevinný? Ak by ma k nemu pustili a mohol by som ho psychicky podporiť, bolo by to iné. Nezabúdam na to, že tomu pánovi sa stala krivda. Nemyslím na to, že môj syn je chudáčik, a ak to spravil, chudák je niekto úplne iný.