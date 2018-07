Marián Greksa o zadržaní syna Adama: To, že je to hanba, to je ten najmenší problém

Skončil v rukách polície! Syn známeho hudobníka Mariána Greksu (59) Adam po minulotýždňovom zadržaní čelí obvineniu z majetkovej a násilnej trestnej činnosti. V prípade dokázania viny mu hrozí trest odňatia slobody na šesť mesiacov až tri roky.

Fotogaléria 8 fotiek v galérii

Ako celú kauzu vníma jeho slávny otec, rocker, ktorý hral v legendárnom Moduse a v skupine Demikát?

Zadržanie Adama má súvisieť s prípadom suseda, ktorý sa ohradil proti jeho čiernej stavbe. Na základe vyjadrenia polície mal váš syn spôsobiť susedovi škodu v hodnote 27 500 eur. Musel to byť pre vás poriadny šok.

V tomto momente som už s manželkou a malou dcérkou v Chorvátsku na dovolenke, ktorá bola naplánovaná a zaplatená pol roka. Keď Adama zadržali, boli sme ešte doma. Bol to pre mňa šok. V živote by mi nenapadlo, že hocikoho z mojej rodiny zadržia, vždy som tieto veci považoval za čosi, čo vidím len v televízii. Odrazu tam zbadáte vlastného syna, ako ho vedú v putách a je to príšerný pohľad. To, že je to hanba, to je ten najmenší problém. Neviem sa v tom zorientovať, netuším, či to, z čoho ho obviňujú, spravil, alebo nespravil. Zavreli ho a nepustia k nemu ani vlastnú ženu, iba právnika.

Ako spolu vychádzate?

Nám sa v podstate dosť pokazili vzťahy, keď som sa pred piatimi rokmi rozviedol s jeho mamou. Chvíľu trvalo, kým sme k sebe opäť našli cestu, ale už to nebude také, ako predtým. Nikdy sme si ale nehovorili nejaké dôvernosti, takže som nevedel ani o jeho pracovných veciach.

Vôbec sa nestretávate?

Vídame sa na rodinných stretnutiach, dokonca týždeň pred jeho zadržaním sme boli oneskorene oslavovať moje narodeniny. No a vzápätí prišiel tento šok. Nie je to nič príjemné.