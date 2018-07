Soňa Müllerová si spomína na prázdniny u babky: Spolu s ňou prežívala aj jej lásky

Bezstarostné detstvo pominulo, ale spomienky zostali. Ako si na prázdniny a letá strávené u babky a dedka spomínajú známe televízne osobnosti?

Moderátorka Soňa Müllerová (56): Celý deň sme behali po vonku

Soňa Müllerová hovorí, že jej milovaná babka Eva z otcovej strany je jej anjelom strážnym. Stála pri nej nielen pri všetkých dôležitých chvíľach, ale aj pri huncútstvach. „Bývala v činžiaku v Novom Meste nad Váhom, vo vedľajšej ulici ako my, ale aj tak som si vždy na začiatku prázdnin zbalila veľký ku­for a presťahovala sa k nej. Mala som tam kamarátov, celý deň sme behali po vonku a babka len vykrikovala z okna: ‚Sonka, kde si? Sonka, poď sa najesť!‘ (smiech) Milovala som jej lekvárové perky s makom aj parené buchty. Stále bola doma, varila, chodila do záhrady a kontrolovala ma, kde som. Spolu so mnou prežívala aj moje prázdninové lásky,“ spomína Soňa. „Bola veľmi citlivá, pracovitá a pragmatická. Keď som mala malé deti, hovorievala mi: ‚Nechci porádek, keď máš decká, s deckami sa hraj!‘“ dodáva Müllerová.