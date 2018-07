Súboj o bronz bude pravým minifinále: Angličania i Belgičania sľubujú, že domov bez kovu neodídu!

Na vrcholiacom svetovom šampionáte v Rusku na seba narazili futbalisti Anglicka a Belgicka už 28. júna v zápase G-skupiny, pred ktorým mali oba tímy istotu osemfinálovej účasti.

S odstupom vyše dvoch týždňov ich v sobotu 14. júla o 16.00 SELČ v Petrohrade čaká podstatne dôležitejší vzájomný súboj o tretie miesto. Hoci ide len o "malé finále", oba tímy deklarujú, že sa chcú so sezónou rozlúčiť víťazstvom.

Belgicko si po hladkom prejdení skupinovou fázou, osemfinálovom vytrápení sa s Japonskom (3:2) a štvrťfinálovom skalpe Brazílie (2:1) robilo zálusk na najvyššie méty, lenže pred bránami finále narazilo na Francúzsko, ktorému podľahlo 0:1. Anglicko bolo k zisku finálovej miestenky bližšie, v semifinále sa proti Chorvátom rýchlo ujalo vedenia, lenže náskok neudržalo a v predĺžení ho poslal do boja o bronz Mario Mandžukič.

Sklamanie v táboroch aktérov sobotňajšieho súboja vystriedal čulý pracovný ruch. "Fanúšikovia sa nemusia obávať toho, že by sa pre nás šampionát skončil prehrou s Chorvátskom. Hráčov pripravujeme najlepšie, ako vieme. Každý zápas v národnom tíme, každá možnosť obliecť si anglický dres, ich napĺňa hrdosťou a túžbou víťaziť. Čaká nás náročná úloha nastaviť ich v hlavách na duel s Belgickom, pre náš trénerský štáb je to úplne nová výzva. Verím však, že to dokážeme," uviedol kormidelník anglickej reprezentácie Gareth Southgate. Anglicko sa do semifinále MS dostalo prvýkrát od roku 1990, keď prehralo s NSR v jedenástkovom rozstrele. Belgicko už teraz vyrovnalo svoje maximum na tomto fóre z roku 1986.

Trinásta účasť na MS môže "červeným diablom" priniesť historický úspech, ktorým by bol zisk bronzu. "Po smoliarskej prehre s Francúzskom sme boli všetci veľmi sklamaní. Bolo však veľmi dôležité čo najskôr zdvihnúť hlavy a prestať sa zaoberať tým, čo sa stalo. Je pred nami zápas o tretie miesto, v ktorom vydáme zo seba všetky sily a pôjdeme do neho s cieľom vyhrať a potešiť našich fanúšikov," uviedol krídelník Dries Mertens, ktorý by mal nastúpiť v základnej zostave namiesto Nacera Chadliho.

Zápas Belgicko - Anglicko má na petrohradskom štadióne Krestovskij výkop v sobotu 14. júla o 16.00 SELČ, ako hlavný rozhodca ho povedie Iránec Alireza Faghani. Finále 21. MS medzi Francúzskom a Chorvátskom je na programe v nedeľu o 17.00 SELČ v moskovských Lužnikách.

o 3. miesto:

BELGICKO - ANGLICKO, sobota 14. júla, 16.00 SELČ, Petrohrad (Krestovskij)

hlavný rozhodca: Alireza Faghani (Irán)

predpokladané zostavy:

Belgicko: Courtois - Alderweireld, Kompany, Vertonghen - Mertens, Dembele, Witsel, Fellaini, E. Hazard - De Bruyne - Lukaku

Anglicko: Pickford - Walker, Stones, Maguire - Trippier, Alli, Henderson, Lingard, Young - Vardy, Kane