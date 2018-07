Finále futbalových MS je za dverami: Francúzi majú viac skúseností i oddychu, Chorváti ukázali mentalitu!

Viac než štyri týždne trvajúci maratón 21. futbalových MS v Rusku vyvrcholív nedeľu 15. júla o 17.00 SELČ finálovým zápasom v moskovských Lužnikách, v ktorom nastúpi Francúzsko proti Chorvátsku.

Balkánsky tím sa do rozhodujúceho súboja o trofej dostal prvýkrát v histórii, Francúzi majú z veľkých turnajov na konte viac skúseností i úspechov, ktoré ich stavajú do pozície favoritov. Sú dvojnásobní majstri Európy (1984, 2000) a v roku 1998 "dobyli svet" na domácom šampionáte.

Chorvátsko sa stalo prvým tímom z východnej Európy, ktorý sa o dlhých 56 rokoch predstaví vo finále MS. V roku 1962 v Čile v ňom hrali reprezentanti Československa, ktorí po prehre 1:3 s Brazíliou zostali tesne pod vrcholom. Chorváti prešli bez straty bodu takzvanou "skupinou smrti" v konkurencii Nigérie, stále úradujúceho vicemajstra sveta Argentíny a Islandu. Následne vo vyraďovacej fáze predviedli priam nadľudskú fyzickú i mentálnu odolnosť, keď v osemfinále vyradili Dánsko (1:1 pp, 3:2 v rozstrele z 11 m), vo štvrťfinále domáce Rusko (2:2 pp, 4:3 v rozstrele z 11 m) a v semifinále podali ďalší heroický výkon proti Anglicku. Po rýchlom góle Kierana Trippiera síce prehrávali už v 5. minúte, ale Ivan Perišič poslal zápas do ich tretieho predĺženia v rade, v ktorom rozhodol Mario Mandžukič.

Chorváti sa opierajú predovšetkým o mimoriadne výkony dvojice Luka Modrič - Ivan Rakitič. "Obaja sú v mojich očiach najlepší stredopoliari na tomto turnaji. V Španielsku stoja proti sebe na opačných stranách barikády, no v národnom tíme ťahajú za jeden koniec povrazu," pochvaľoval si kouč chorvátskeho tímu Zlatko Dalič spoluprácu dvoch špílmachrov už pred semifinálovým duelom. Doterajšie maximum Chorvátska na MS bolo tretie miesto výberu trénera Miroslava Blaževiča v roku 1998. Daličovi zverenci ho prekonali v stredu po vyradení Anglicka. Podľa jednej z pamätníc MS 1998 najvýstižnejšie vystihovalo vtedajšie Chorvátsko motto "Biť sa do posledného dychu". Rovnaké si zaslúžia aj súčasní hráči, ktorí prehrávali s Dánmi, Rusmi i Angličanmi, v osemfinále a semifinále hneď od úvodných minút.

"Ďakujem všetkým hráčom. Potvrdili nielen Chorvátsku, ale celému svetu, že vedia hrať futbal. Predviedli silu, kondíciu a energiu. Chcel som striedať, no nikto nechcel odísť z trávnika, všetci stále tvrdili, že môžu pokračovať. Niektorí hráči nastúpili s menšími zraneniami, pre ktoré by vynechali iné súboje. Dvaja hrali s 'nohou a pol', ale nebolo to vidno. Nikto nezutekal, keď som tvoril základnú jedenástku, nikto nechcel povedať, že nevládze v predĺžení. Dokazuje to povahu tímu, ktorá ma napĺňa hrdosťou. Nikto sa nevzdal," povedal Dalič na oficiálnej stránke Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA). Otázkou zostáva, v akom zdravotnom stave budú jeho hráči s odstupom niekoľkých dní pred najdôležitejším stretnutím na turnaji. V predĺžení proti Anglicku totiž museli striedať Ivan Strinič i strelec gólu Mandžukič, za zadný stehenný sval sa držal Rakitič, len so sebazaprením dohrali aj ďalší hráči "vatrenich".

Ani Francúzi nemali v základnej skupine väčší problém, keď zdolali Austráliu i Peru. Záverečná remíza s Dánskom ich udržala na prvom mieste a do vyraďovacej fázy im ako prvého súpera poslala Argentínu. "Les Bleus" zdolali juhoamerický tím v zostave s Lionelom Messim, ktorý mnohí odborníci považovali za jedného z favoritov turnaja, 4:3. Vo štvrťfinále si poradili 2:0 s Uruguajom a v semifinále 1:0 s Belgickom. Stredopoliar Paul Pogba má stále pred očami neúspešné finále EURO 2016 proti Portugalsku, v ktorom Francúzi nezvládli rolu favorita: "Nebudem klamať. Pred dvoma rokmi sme si mysleli, že je to hotová vec. Povedali sme si v šatni, že po vyradení Nemecka je titul náš, pretože ten zápas sme považovali za finále. Mali sme rešpekt k Portugalčanom, ale ich cesta do finále bola kostrbatá. Nemysleli sme si, že by mohli klásť väčší odpor a vidíte, čo sa stalo. Nechceme zopakovať túto chybu, k finále s Chorvátskom pristúpime oveľa zodpovednejšie."

Francúzi mali na oddych o deň viac ako ich finálový súper, museli sa však presúvať z Petrohradu do ruskej metropoly. "Priznávam, že v tejto fáze je to pre nás výhoda. Každá chvíľa oddychu a možnosť na regeneráciu je pre hráčov dôležitá. Finále sa však vyhráva v prvom rade v hlavách. Verím, že sa nám podarí vymyslieť na Chorvátov účinnú taktiku, ktorou eliminujeme ich tvorivosť a zabránime, aby boli nebezpeční pred našou bránkou," vyhlásil kormidelník Francúzska Didier Deschamps.

Finále povedie argentínsky rozhodca Nestor Pitana, pre ktorého to bude piaty zápas na šampionáte. Francúzom "pískal" vo štvrťfinále proti Uruguaju. Víťaz nahradí na tróne Nemecko, ktoré vo finále MS 2014 v Brazílii zvíťazilo nad Argentínou 1:0 po predĺžení vďaka gólu Maria Götzeho zo 113. minúty. Ďalšie MS sa uskutočnia v Katare (21. novembra – 18. decembra 2022).

finále:

FRANCÚZSKO - CHORVÁTSKO, nedeľa 15. júla, 17.00 SELČ, Moskva (Lužniki)

hlavný rozhodca: Nestor Pitana (Arg.)

predpokladané zostavy:

Francúzsko: Lloris - Pavard, Varane, Umtiti, Hernandez - Pogba, Kante - Mbappe, Griezmann, Matuidi - Giroud

Chorvátsko: Subašič - Vrsaljko, Lovren, Vida, Pivarič - Rakitič, Brozovič - Rebič, Modrič, Perišič - Mandžukič