Fotka matky s dcérkou skrýva kruté tajomstvo: O pár hodín vyplávalo na povrch zdrvujúce zistenie!

Po krásnom dni strávenom s rodinou prišlo kruté vytriezvenie. Mladá matka si od lekárov vypočula zdrvujúcu správu.

Britka Megan Bassett (26) si po príchode z pláže všimla na svojom tele niečo nezvyčajné. Na krku si nahmatala veľkú hrčku. Nález ju veľmi znepokojil a rozhodla sa ísť k lekárovi. Po niekoľkých vyšetreniach Megan diagnostikovali štvrté štádium Hodgkinovho lymfómu, čo je forma rakoviny. Tumor sa jej rozšíril do viacerých častí tela.

Táto fotka prinútila Megan ísť k lekárovi. Zdroj: Facebook/Megan Bassett

Mladú matku správa o ťažkej chorobe zarazila. "Bolo mi na odpadnutie, neviem si presne ani spomenúť na moje prvé slová, jediné čo si pamätám je, že je to rakovina a budem potrebovať liečenie chemoterapiou," cituje jej slová britský denník Daily Mirror. Megan sa zrútil celý svet, no rozhodla sa, že bude silná a bude bojovať najmä kvôli jej 22-mesačnej dcérke Marnie. Práve ona si podľa slov Megan mala ako prvá všimnúť nebezpečný tumor. Keď si totiž pozrela fotky zo dňa na pláži, všimla si, že dcérka ju drží za hrčku na krku a tvári sa vydesene. "Tento záber vznikol pár hodín pred tým, ako som si nahmatala na krku hrčku. Je to zvláštne ako drží môj krk a na tvári má zamyslený výraz ako keby mi tým chcela niečo naznačiť," prezradila žena.

Megan sa snaží bojovať s chorobou najviac ako vie a silu jej dodáva najmä dcérka a rodina.