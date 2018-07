Šanca na postup je veľká: Trenčín napodobnil Slovan!

Futbalisti AS Trenčín zvíťazili vo štvrtkovom úvodnom zápase 1. predkola Európskej ligy UEFA v Čiernej Hore nad Budučnostou Podgorica 2:0.

Odveta je na programe o týždeň v Myjave (20.30). Výber holandského trénera Ricarda Moniza strelil v prvom polčase dva góly zásluhou bosnianskeho stredopoliara Hamzu Čatakoviča a chorvátskeho krídelníka Antonia Manceho. Ak AS postúpi do 2. predkola, stretne sa v ňom s postupujúcim z dua SC Zaria Balti (Moldavsko) - Górnik Zabrze (Poľsko).



Budučnost Podgorica - AS Trenčín 0:2 (0:2)

Góly: 27. Čatakovič, 30. Mance, ŽK: Vukčevič, Ivanovič, Adžič, Mirkovič - Yem, Zubairu, Julien, rozhodoval: Kalkavan (Tur.)

Podgorica: Mijatovič - Djurišič, Milič, Adžič, Tučevič - Mirkovič, Mijič (87. Bakič), Vukčevič (48. Roganovič) - Ivanovič, Vlaisavljevič - Sekulic (79. Perovič)

Trenčín: Šemrinec - Yem, Šulek, Lawrence, Julien - Čatakovič, El Mahdioui, Zubairu - Sleegers, Mance (59. Umeh), Azango (84. Van Arnhem)



Trenčín stavil od začiatku na kontrolovanie lopty a pokúšal sa o rýchly prechod do útoku. Domáci si dávali pozor, no v 17. minúte im utiekol Sleegers, brankár domácich ale spoluhráčov podržal dobrým zákrokom. Domáci mohli otvoriť skóre v 25. minúte, vo veľkej šanci sa ocitol Vukčevič, ale obrana hostí v poslednej sekunde jeho strelu zblokovala. O pár okamihov sa dostal Trenčín do vedenia, keď nádhernú strelu predviedol Čatakovič a z 20 metrov vymietol pravú šibenicu domácej brány. Podgorica bola zaskočená a v 30. minúte inkasovala opäť. Krajný obranca Yem vnikol z pravej strany do šestnástky, vystrelil, ale až v dorážke uspel Mance. V zaujímavom súboji ten istý hráč zahodil v 33. minúte dobrú šancu a na druhej strane Šemrinec skvele zachránil pri samostatnom nájazde Sekulica. V úplnom závere ešte mohol zblízka znížiť Ivanovič, ale Šemrinec bol opäť na mieste.

Hneď na začiatku druhého dejstva napálil domáci Ivanovič iba do konštrukcie Šemrincovej brány a hostia odolali aj pri zmätkoch v šestnástke v 51. minúte. Na 3:0 mohol z priameho kopu zvýšiť v 64. minúte Čatakovič, ale jeho umiestnená strela tesne minula cieľ. Trenčín dokázal držať domácich na dištanc a napokon uhájil čisté konto. Hoci v nadstavenom čase mohol inkasovať, ale Perovič tesne minul ľavú žrď bránky hostí. Do domácej odvety, ktorú odohrá na štadióne v Myjave, si tak odviezol skvelý výsledok.