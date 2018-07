Trump chce pomôcť krajinám s nákupom amerických zbraní: USA vyrábajú všetko najlepšie

Prezident USA Donald Trump vyhlásil po summite NATO v Bruseli, že je ochotný pomôcť menším členským krajinám aliancie pri nákupe amerických zbraní.

Vyjadril sa tak práve v čase, keď spojencov z NATO núti vynakladať viac peňazí na obranu. Informovala o tom tlačová agentúra Reuters. Na summite NATO si členské krajiny dali nové záväzky týkajúce sa zvyšovania výdavkov na obranu, povedal na tlačovej konferencii Trump. Dodal, že menej bohatí členovia ho počas stretnutí v Bruseli požiadali, či by im nepomohol s nákupom americkej výzbroje. Tieto krajiny však nemenoval. Kim Čong-un poslal Trumpovi rozsiahly list: Slová, ktoré Donalda zahriali pri srdci

Na otázku o veľkom tlaku na štáty so slabšími financiami Trump zareagoval slovami: "Dnes sú medzi nami mnohé bohaté krajiny, ale máme aj niektoré, ktoré nie sú také bohaté. A tie sa ma spýtali, či by mohli nakúpiť výzbroj a či by som im s tým mohol vypomôcť. My im s tým trochu pomôžeme."

"Nebudeme to financovať za nich, ale zaistíme, aby mohli mať splátky a rôzne ďalšie veci, takže budú môcť nakupovať - pretože Spojené štáty vyrábajú zďaleka najlepšiu vojenskú výzbroj na svete: najlepšie lietadlá, najlepšie strelné zbrane, najlepšie všetko," uviedol Trump.

Trump dosiahol na summite osobné víťazstvo, keď európskych spojencov vyzval, aby zvýšili výdavky na obranu, inak prídu o podporu Washingtonu. Biely dom presadzuje iniciatívu "Kupujte americké výrobky", ktorej cieľom je pomôcť získať pre zbrojársky priemysel miliardy dolárov.

Iniciatíva vyvoláva v Európe obavy. Niektorí tamojší predstavitelia totiž za Trumpovými opakovanými výzvami voči členom NATO, aby zvýšili výdavky na obranu, vidia zámer zvýšiť predaj amerických zbraní. Trump nedal do priamej súvislosti predaj amerických zbraní a svoju snahu presvedčiť ostatných členov NATO, aby splnili záväzky týkajúce sa výdavkov na obranu - ale chválil plusy a výhody obrannej výzbroje vyrobenej v USA.

"Každý chce nakupovať našu výzbroj... Takže niektorým krajinám pomáhame radami a aj s nákupom najlepšej výzbroje," dodal šéf Bieleho domu. Trump vymenoval medzi najlepšími americkými výrobcami zbraní a vojenskej techniky spoločnosti Lockheed Martin, Boeing a Northrop Grumman. Ďalšími spoločnosťami, ktoré môžu ťažiť z presadzovania predaja amerických zbraní, sú výrobca riadených striel Raytheon a spoločnosť General Dynamics, ktorá konštruuje vojnové lode a ďalšie vojenské vybavenie, informovala vo štvrtok agentúra Reuters.