Sagan zvýšil náskok na čele bodovačky, stále ostáva ostražitý: Tieto slová hovoria jasnou rečou!

Írsky cyklista Daniel Martin triumfoval v 6. etape 105. ročníka Tour de France.

Jazdec stajne SAE-Team Emirates sa presadil v sóloúniku na záverečnom stúpaní a 181 km dlhú trať z Brestu do Mur-de-Bretagne zvládol časom 4:13:43 h. Na druhom mieste skončil domáci Pierre Latour z AG2R (+1 s) a tretí bol Španiel Alejandro Valverde z Movistaru (+3 s). Slovenský cyklista Peter Sagan z Bory-Hansgrohe finišoval na ôsmej priečke a zvýšil náskok na čele súťaže o zelený dres. Náročná etapa hromadným špurtom neskončila: Sagan sa na výsledok sťažovať nemôže!

Sagan získal vo štvrtok dokopy 19 bodov do súťaže o zelený dres. a spolu ich má na konte už 199. Druhý Kolumbijčan Fernando Gaviria z Quick-Stepu na neho stráca už 43 bodov. Tretí je stál Nór Alexander Kristoff zo SAE-Team Emirates (88 b). Sagan figuruje v celkovom poradí na 31. mieste s mankom takmer tri minúty. "Opäť som sa snažil vyhrať, dal som do toho všetko. Prvýkrát hore kopcom to bolo v poriadku, ale druhýkrát bolo ťažké dostať 90 kg na vrchol. Rafal sa tam dostal a ja som zobral nejaké body. Je lepšie byť vo výhode, ako v nevýhode. Pred Roubaix sú ešte dve etapy, takže budeme stále pod tlakom," povedal Sagan pre oficiálnu stránku Tour.