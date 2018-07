Muž s najdlhšími nechtami na svete si konečne ostrihal svoje pazúry: Fotky len pre silné žalúdky!

Shridhar Chillal, ktorý mal nechty dlhé ako londýnsky autobus, si ich ostrihal a odovzdal do múzea v New Yorku.

Trvalo 66 rokov, aby narástli, ale len pár minút, aby sa ostrihali. Shridhar Chillal z Pune v Indii, ktorý je držiteľom Guinnessovho svetového rekordu za najdlhšie nechty, si ich nakoniec nechal ostrihať. Alebo mu ich, presnejšie povedané, odrezal technik, ktorý mal na tvári masku a použil špeciálne náradie. Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Nechty podľa The Guardian opatrne odstránil počas slávnostného obradu v New Yorku. 82-ročný muž si na ľavej ruke nestrihal nechty od svojich 14 rokov. Vtedy videl svojho učiteľa, ako bol rozrušený z toho, že sa mu zlomil ten, ktorý si nechával narásť. Povedal mu, že nikdy nepochopí, koľko úsilia ho stálo, aby sa mu nezlomil, dokým to neskúsi sám. Shridhar si to zobral k srdcu.

Keď si naposledy meral dĺžku svojich nechtov, boli približne také ako londýnsky autobus. Najdlhší bol pri tom necht na jeho palci. Nechať si ich narásť do takej dĺžky však rozhodne nie je jednoduché. Podľa Shridhara boli veľmi krehké a musel byť naozaj opatrný, aby si ich nezlomil počas spánku. "Nemohol som sa veľmi pohybovať, preto som sa každú hodinu a pol budil, aby som opatrne mohol preniesť moju ruku na druhú stranu postele," povedal. Taktiež to vraj zahŕňalo dosť veľké bolesti.

Nechty mu však priniesli aj isté výhody. "Nikdy nemusím čakať v rade." Historická a slávnostná ceremónia odovzdania nechtov sa uskutočnila v Ripley's Believe It or Not! múzeu na Times Square v New Yorku, kde budú tiež vystavené verejnosti.