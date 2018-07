Krásnu Majku († 17) našli až po štyroch dňoch: Prehovorila zdrvená matka

Hrozný nález. Z Váhu v katastri obce Dolné Kočkovce (okr. Púchov) vo štvrtok dopoludnia vytiahli hasiči telo krásnej študentky Majky († 17) z Považskej Bystrice, po ktorej pátrali niekoľko dní.

Potvrdil to hovorca polície v Trenčíne Pavol Kudlička. Dievča sa v nedeľu pokúsilo preplávať rieku. Skormútených rodičov teraz čaká najhoršia vec v živote - pochovať svoju milovanú dcéru.

„Púchovskí hasiči, zasahujúci na člne, vo štvrtok pred 10.00 hod. telo utopenej osoby vytiahli na breh a odovzdali príslušníkom polície,“ povedal hovorca trenčianskych hasičov Marián Petrík.

Dve dievčatá sa v nedeľu pri návrate domov zo žúru v Bratislave rozhodli, že preplávajú Váh v Púchove. V polovici rieky sa však Majka stratila pod hladinou a preplávanie nezvládla. Jej kamarátka tínedžerke nedokázala pomôcť a privolala pomoc.

Utopenie milovanej dcéry ťažko prežíva mama Monika. „Počula som, že ju na preplávanie Váhu presvedčila nejaká Kara, ktorú nepoznám. Majka cítila, že nemá dosť síl, aby to zvládla. Nestačila s dychom a so silami, napila sa vody a začala sa topiť. Tá druhá sa ju snažila zachrániť, ale Majka ju začala ťahať dolu, tak ju nechala tam, aby sa sama zachránila,“ povedala pred pár dňami Novému Času so slzami v očiach zronená žena.