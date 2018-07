Historický úspech tímu z Jadranu na MS: Desať dôvodov, prečo fandíme Chorvátom vo finále

Toto nikto nečakal! Chorvátsky futbalový tím po stredajšom víťazstve nad Anglickom 2:1 po predĺžení postúpil do finále majstrovstiev sveta a už v nedeľu zabojuje o svoj prvý titul na šampionáte.

Obrovskú radosť s jadranským tímom a celou krajinou zdieľajú aj Slováci, pre ktorých je Chorvátsko najmä najobľúbenejšou dovolenkovou destináciou. Nový Čas zrátal najmenej desať dôvodov, prečo Chorvátov milujeme a budeme im vo finále držať palce.

1. Ich more je aj slovenským morom:

Azda neexistuje Slovák, ktorý by aspoň raz v živote nestrávil dovolenku v Chorvátsku. Ide o našu najobľúbenejšiu letnú dovolenkovú destináciu a každoročne tam oddychuje skoro pol milióna z nás. Medzi najobľúbenejšie chorvátske regióny patria lokality okolo Splitu, Zadaru, Šibeniku a Kvarneru. S výnimkou Kvarneru sa všetky nachádzajú v Dalmácii. Volíme teda zlatú strednú cestu a relaxujeme najčastejšie v strednej časti chorvátskeho pobrežia Jadranu. Našim dovolenkárom v tejto krajine každoročne pomáhajú aj slovenskí policajti.

2. S Chorvátmi spolunažíva slovenská menšina:

Slovenská menšina v Chorvátsku je koncentrovaná predovšetkým do okolia mesta Osijek. Určitý počet Slovákov žije aj v oblasti Sisaku. Aj keď naša menšina v tejto krajine nie je príliš početná, žije tak okolo 5 000 Slovákov, je veľmi aktívna a disponuje výraznými kultúrnymi právami. Zväz Slovákov je „strešná organizácia“ 15 Matíc slovenských pôsobiacich v rôznych mestách. Starajú sa o kultúrne ochotníctvo, folklórne prehliadky a ďalšie aktivity.

3. Chorvátsko miloval aj Martin Kukučín:

Slovenský spisovateľ dostal v roku 1893 miesto lekára v obci Selca na ostrove Brač. Kým nemal kde bývať, žil v dome rodiny Didoličovcov a tam aj stretol svoju celoživotnú lásku Pericu. Časom Chorvátsko vymenili za Južnú Ameriku a neskôr žili aj na Slovensku. Pre sklamanie z tunajšej situácie, ako aj ochorenie manželky sa však na jar 1926 definitívne vracia k Jadranu a o dva roky nato tam zomiera. Najprv ho pochovali v Záhrebe, potom jeho telesné pozostatky previezli do Martina na Národný cintorín. Svoje pocity zo života v Chorvátsku opísal v románe Dom v stráni.

4. Žijú medzi nami:

Najznámejšie a najväčšie centrá Chorvátskej komunity sú v Devinskej Novej Vsi, v Jarovciach, Čunove a Rusovciach. Menej Chorvátov nájdete paradoxne v Chorvátskom Grobe či na východnej strane Malých Karpát a na Žitnom ostrove. Jazyk Chorvátov na Slovensku je značne odlišný od spisovnej chorvátštiny.

5. Po ČSSR ďalší Slovania vo finále:

Doteraz sa krajiny so slovanským obyvateľstvom tešili z finálovej účasti na svetovom šampionáte len dvakrát, a to vďaka ČSSR - 1934 v Taliansku a 1962 v Čile. Ani raz však Čechoslováci titul nezískali. Podarí sa to teraz Chorvátom, ktorí boli až do roku 1991 súčasťou Juhoslávie?

6. Máme radi ich srdečnosť a jazyk:

Usmiati, milí a srdeční. Takí sú Chorváti. Vedia sa zabaviť a na dovolenkách zabávajú aj nás. Hoci ich jazyku úplne nerozumieme, minimálne nás pobaví preklad chorvátskych slov pitie a kohút (pica, kokot) do slovenčiny.

7. Nemiešajú sa nám do hokeja:

Na rozdiel od Francúzov sa nám Chorváti nijako zásadne nekafrú do hokeja. Momentálne hrajú v B-kategórii a aj tam sú na chvoste, takže Slovákov nijako neohrozujú.

8. Sexi prezidentka:

Chorvátska hlava štátu Kolinda Grabarová Kitarovićová sa na štvrťfinálovom zápase s Ruskom objavila v lóži v priliehavom overale s typickou šachovnicou. Samozrejme, hneď okradla futbalistov o kus pozornosti. Ale na druhej strane: Ak má čo ukázať, tak prečo nie?

Najväčšia hviezda chorvátskeho tímu a jeden z kandidátov na Zlatú loptu Luka Modrič sa môže zdať Slovákom dôverne známy. Spôsobila to podoba s iným pojašeným blondiakom - moderátorom Sajfom. „Máme spoločné aj charakterové vlastnosti. Bojovnosť, húževnatosť, sebavedomie. Nie sme sladké tváričky zo stránok časopisov. My sa musíme presadiť svojimi kvalitami,“ prihrieva si polievočku chválenkár Sajfa.Plody mora, čevapčiči či pleskavica sú pre Chorvátsko také typické ako červenobiela šachovnica na dresoch ich futbalovej reprezentácie. Slováci si pri Jadrane pochutnajú aj na dalmatínskom pršute, čo je sušená údená šunka, či na pažskom syre. K dobrému jedlu patrí aj dobrý alkohol, či už je to pálenka rakija, travarica, pivo alebo víno.