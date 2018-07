Náročná etapa hromadným špurtom neskončila: Sagan sa na výsledok sťažovať nemôže!

Írsky cyklista Daniel Martin triumfoval v 6. etape 105. ročníka Tour de France.

Jazdec stajne SAE-Team Emirates sa presadil v sóloúniku na záverečnom stúpaní a 181 km dlhú trať z Brestu do Mur-de-Bretagne zvládol časom 4:13:43 h. Na druhom mieste skončil domáci Pierre Latour z AG2R a tretí bol Španiel Alejandro Valverde z Movistaru. Slovenský cyklista Peter Sagan finišoval na ôsmej priečke a udržal si zelený dres.

Štvrtková trasa v Bretónsku so štyrmi stúpaniami bola určená najmä pre klasikárov. Prvé dva kopce 3. a 4. kategórie sa nachádzali ešte v prvej polovici a nemohli prehovoriť do deja, no opak platil o druhých dvoch. Pretekári totiž museli na posledných 16 km dvakrát zdolať slávny kopec Mur-de-Bretagne. Dva kilometre dlhé stúpanie má priemerný sklon 6,9%, no v prvej polovici je to aj viac ako 10%. Práve tu sa malo rozhodovať o víťazovi.

Rovnako ako v predchádzajúcich etapách sa únik sformoval hneď po štarte. Dostali sa doň Damien Gaudin a Fabien Grellier z Direct Energie, Anthony Turgis (Cofidis), Dion Smith (Wanty-Groupe Gobert) a Laurent Pichon (Fortuneo-Samsic). Pätica prišla na úvodné stúpanie Cote de Ploudiry s náskokom vyše šesť minút, po druhom Cote de Roc'h Trevezel a odjazdených 70 km narástol nad sedem minút. V hlavnej skupine sa dovtedy jazdilo v pohode, čo sa však zmenilo o pár kilometrov ďalej. Cyklisti sa dostali na úsek so silným bočným vetrom, čo využili pretekári Quick-Stepu, ktorí poriadne vyostrili tempo a roztrhali pelotón. V prednej časti sa udržali Sagan, Greg Van Avermaet i obhajca triumfu Chris Froome. V druhej však zostali Nairo Quintana, Jakob Fulgsang, Vincenzo Nibali, či Daniel Martin a tak ich tímy museli vynaložiť veľké úsilie, aby sa dolepili. O asi 20 km neskôr to nakoniec zvládla aj tretia skupina a pelotón sa spojil.

Vysoké tempo však výrazne zmazalo z náskoku vedúceho kvinteta, to malo 66 km pred cieľom k dobru len niečo okolo dvoch minút. Na rýchlostnej prémii v Plouguernevel zobral 20 bodov Pichon, z pelotónu si najviac rozdelili Kristoff (10), Gaviria (9) a Sagan (8). Asi 28 km pred koncom prišlo k pádu v pelotóne a Fuglsang s tímovými spolujazdcami museli opäť dobiehať pelotón. Na úvodnom stúpaní na Mur-de-Bretagne sa skončila snaha pätice v úniku. Pre dva body na prémii si prišiel Skujinš a zvýšil svoj náskok v boji o bodkovaný dres. Na zjazde zaútočil Jack Bauer a získal 3 sekundy na bonusovom bode, Geraint Thomas si pripísal dve a zmazal manko na priebežného lídra Van Avermaeta. Na čele pelotónu, ktorý onedlho dobehol Bauera, boli pretekári Bory, ktorí pracovali pre Sagana ale aj Rafala Majku. Problémy mal jeden z ašpirantov na celkový triumf Tom Dumoulin, po defekte nabral manko takmer minútu.

O víťazovi sa rozhodovalo až na záverečnom stúpaní. Sagan sa držal vo vedúcej asi 30-člennej skupine. Na poslednom kilometri stúpania to skúsil sólovo Daniel Martin, na jeho atak dokázal zareagovať iba Pierre Latour, ale írskeho vrchára už dobehnúť nestihol. Sagan finišoval na ôsmej priečke.