Výnimočné opatrenie v Trebišove: Záchrana pohotovosti pre deti i dospelých

Kolapsu zabránili! Pohotovosť pre vyše stotisíc pacientov Trebišovského okresu napokon zabezpečili.

Pre dospelých i deti prijali výnimočné opatrenie a narýchlo zriadili dve ambulancie. Obyvatelia tak nemusia dlho čakať na urgentoch, alebo cestovať až do Michaloviec či Košíc.

„Mali sme už asi 10 pacientov, ale napr. za celý víkend je to v chrípkovom období aj stovka,“ povedala službukonajúca lekárka Anna Repovská. Na centrálnom príjme majú stále dosť pacientov a ďalších by už nemuseli zvládnuť. V ambulantnej pohotovostnej službe takto aj naďalej vyšetria akútne stavy.

Riaditeľ nemocnice Juraj Bazár uviedol, že v rámci početného okresu nebol určený poskytovateľ tejto služby. „Našich pacientov sme nechceli nechať napospas osudu a ohroziť kapacitu urgentného príjmu pre neodkladné prípady. Nápor by si vyžiadal dlhší čas, prípadne aj cestovanie do iného mesta,“ doplnil Bazár. Mali na to len niekoľko dní, pohotovosť v Trebišove riadne pokračuje a je plnohodnotne zabezpečená nemocnicou.