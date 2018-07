Zo špinavej steny vzniká príťažlivá galéria: História Prešova na 18 paneloch!

Skvelý nápad! Nádherná externá galéria vzniká v Prešove na stene, ktorá bola kedysi počmáraná vulgarizmami.

Postupne do nej pribúdajú príťažlivé obrazy znázorňujúce históriu Prešova. Diela majú veľký ohlas a ľudia sa pri nich pristavujú, aby sa odfotili.

Myšlienka vytvoriť atrakciu, skrášľujúcu stenu na Okružnej ulici, skrsla v hlavách Jozefa Dorčáka a Janette Langovej. Kým sa im podarilo pretaviť myšlienku do konkrétnej podoby, museli presvedčiť množstvo byrokratov. „Zháňali sme kadejaké nezmyselné povolenia od dopravnej polície až po súhlasy majiteľov priľahlých nehnuteľností. Chodili sme od dverí k dverám, aby sme počúvali, načo to ideme robiť a že sa to tam nehodí a nepatrí to do pamiatkovej zóny centra mesta,” priblížila peripetie vzniku galérie Langová.

Doterajší výsledok ale stojí za to. „Umelec Daniel Hlávka, s ktorým sme uzatvorili zmluvu, zatiaľ zvečnil štyri pohľady na históriu nášho mesta. Bolo to nákladné a rozvoj galérie závisí od toho, či sa podarí zohnať financie. Len na tejto strane objektu, ktorý obkolesuje plot, je 18 panelov. Keby sa nám podarilo skrášliť všetky, bol by to úspech,” podotkol Dorčák. Galériu strážia aj kamery, aby odhalili prípadných vandalov.

Externá galéria

Dĺžka: 18 panelov

Rozmery

obrazu: 3 x 2,2 m

Vznik jedného: 7 dní

Technika: airbrusch