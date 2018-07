Exsiskár sedí už 20 mesiacov v base v Mali: Zaplatíme za Kosíka výkupné?!

Výpoveď kľúčového svedka stále nemajú. Ľuboš Kosík (53) už 20 mesiacov sedí vo väzbe v africkom Mali, kam ešte v roku 2016 ušiel pred dlhoročným trestom.

Exsiskár je pritom obžalovaný aj v prípade únosu syna prezidenta Michala Kováča († 86) a rozhodol sa priznať a z organizácie zavlečenia usvedčiť bývalého šéfa tajnej služby Ivana Lexu (56). Hoci sa novinárom podarilo stretnúť s Kosíkom, muži zákona tápu v tme. Podľa diplomatických zdrojov by Kosíkovmu návratu mohol pomôcť tučný šek od štátu.

Kosík do Afriky utiekol po tom, ako vyfasoval 14 rokov za falšovanie zmeniek. Tam ho však na základe medzinárodného zatykača zobrali do väzby, a keďže Slovensko nemá s Mali dohodu o vydávaní zločincov, odvtedy je tam. Vo väzení v Mali sa s ním stretol reportér SME, a to len na základe žiadosti. Bývalý člen tajnej služby pritom chce vypovedať okrem únosu aj v prípade vraždy Roberta Remiáša a údajného pokusu SIS o vraždu kľúčového svedka únosu Oskara Fegyveresa.

Polícia naproti tomu s Kosíkom ani pol roka po jeho prvom vyhlásení nekomunikovala. Už exminister vnútra Robert Kaliňák dokonca Kosíkove slová zľahčoval.ohradil sa Policajný zbor. Okrem Lexu Kosík spomínal aj ďalšieho obžalovaného únoscu Kováča ml. Michala Hrbáčka. Ten mu odkázal, že mu asi škodí africké slnko.povedal SME Kosík. To, že Kosíka naša polícia nemôže vypočuť v Mali, potvrdil aj bývalý vyšetrovateľ Peter Vačok.povedal Vačok.

Slovensko prvú žiadosť o vydanie Kosíka poslalo už v novembri 2016. Do procesu sa zapájala hlavne exministerka Lucia Žitňanská a naši diplomati. „Ministerka zdôraznila význam odsúdeného pre ďalšie súdne konania na Slovensku a potvrdila, že v obdobných prípadoch Slovensko poskytne malijskej strane právnu pomoc na báze reciprocity,“ povedala hovorkyňa rezortu Zuzana Drobová. Žitňanská pritom písala aj premiérovi Mali. „Podľa neoficiálnych zdrojov sa návrh na povolenie vydania nachádza v kancelárii predsedu vlády Mali,“ doplnila Drobová.

Stretávanie diplomatov však prinieslo posun v tom, čo by si Mali predstavovalo ako adekvátnu výmenu za vydanie Kosíka. Slovensko sa totiž podobne ako iné európske krajiny podieľa na pomoci africkým krajinám, hoci priamo Mali nie. „Neformálne diplomatické kontakty naznačujú, že Mali môže recipročne požadovať zvýšenie príspevku pomoci od Slovenska,“ píše sa v správe o stave konania. „Zostal som tu ako zabudnutý kufor,“ povedal Kosík s tým, že je ochotný sa na Slovensko vrátiť aj dobrovoľne pod podmienkou, že bude mať spravodlivý proces a štát mu zaručí bezpečnosť.

