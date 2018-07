Ako dopadla veľká skúška odolnosti? Medveď Žabo vs. superpevný kontajner

Vychýrený odborník na smetné nádoby. Medveď Žabo (21) už má skúsenosti s testovaním kontajnerov. S chuťou sa preto pustil aj do najnovšieho modelu superpevného kontajnera s masívnou konštrukciou.

Tentoraz však odišiel s dlhým nosom. K maškrtám ukrytým v útrobách smetiaka sa nedokázal dostať. Po hodine a pol úpornej snahy sa vzdal. Konštruktér je s výsledkom nadmieru spokojný, doladí už len detaily. V košickej zoo sa uskutočnila zaťažkávajúca skúška nového modelu kontajnera. „Modifikovali sme štandardný, ničím neupravený plastový kontajner. Odstrojili sme komponenty, ktoré by medveďovi mohli slúžiť ako opora,“ vysvetľuje konštruktér Maroš Voronič. Kontajner ukotvil v pevnom oceľovom ráme s výstuhami, ktorý je upevnený v zemi. „Má nainštalované rovinné veko, na ktorom je pripevnený vhadzovací otvor s bubnom a otváracím mechanizmom. Medveď si s ním neporadí, no obsluha vie kontajner jednoduchým pohybom odistiť a vysypať,“ pokračuje Voronič.

Vynález otestoval košický medveď Žabo (21). Váži takmer štyrikrát viac ako jeho bežní tatranskí kolegovia, má okolo 350 kíl. Chlpáčovi ošetrovatelia do kontajnera schovali tie najlepšie maškrty. „Prichystali sme mu med, kondenzované mlieko, ryby, sladké ovocie a mafiny. Teda všetko, čo má rád a k čomu sa bežne nedostane,“ prezradil zoológ Patrik Pastorek. Chlpáčovi Žabovi dlho netrvalo, kým odhalil prítomnosť sladkého pokladu. Po hodine a pol snaženia mu však došla trpezlivosť a sklamaný otočil kontajneru chrbát.

Vynálezca je s testom spokojný. „Systém obstál, kontajner dostal svoje, no naše komponenty odolali. Päťmilimetrový plast trošku povolil, do úvahy pripadá navýšenie materiálu. V Tatrách už testujeme iný typ kontajnera. Máme skúsenosť, že keď sa medveď dovnútra nedostane, tak na miesto prestane chodiť. Tento typ kontajnera bude vhodný aj do miest, zároveň do oblastí s výskytom medveďov. Náklady na jeden kus predstavujú asi 500 €,“ dodal Voronič.

Maco vs. kontajner

2017: Technické k. o.

Dovnútra sa nedostal, ale kovový kontajner dokázal prevrátiť, pričom praskol.

2018: Remíza

Podarilo sa mu síce oddrapiť kus plastu, ale kontajner odolal a maco k maškrtám sa nedostal.