Končí aj Cibulkovej premožiteľka: Poznáme prvú finalistku Wimbledonu!

Nemecká tenistka Angelique Kerberová sa stala prvou finalistkou ženskej dvojhry na grandslamovom turnaji vo Wimbledone.

V semifinále si ako nasadená jedenástka poradila s dvanástkou "pavúka" Lotyškou Jelenou Ostapenkovou hladko 6:3, 6:3. V sobotu od 15.00 h bude na tráve All England Clubu bojovať o svoj tretí grandslamový titul proti víťazke súboja medzi Američankou Serenou Williamsovou a Nemkou Juliou Görgesovou.

Kerberová bola vo wimbledonskom finále aj v roku 2016, po trojsetovej bitke však podľahla Serene Williamsovej. Proti Ostapenkovej Nemka ťažila z tradične skvelej defenzívy, bola trpezlivá vo výmenách a robila minimum nevynútených chýb. Ostapenková hrala rovnako ako vo štvrťfinále proti Slovenka Dominike Cibulkovej na maximálne riziko, priveľa však kazila najmä z bekhendu. Jej slabinou bol aj pohyb, Lotyška pôsobila na dvorci stuhnutým dojmom.

Kerberová získala od stavu 2:3 v prvom sete sedem gemov za sebou a tým rozhodla o osude prvého vzájomného zápasu s Ostapenkovou. Pre Lotyšku je už účasť v semifinále doterajším maximom v ženskom wimbledonskom singli. V roku 2014 triumfovala vlaňajšia šampiónka Roland Garros na posvätnej tráve vo dvojhre junioriek po finálovom víťazstve nad Slovenkou Kristínou Schmiedlovou. V pondelok sa vráti do elitnej svetovej desiatky.

Kerberová mala po triumfe nad Ostapenkovou veľkú radosť. "Postúpiť po dvoch rokoch do ďalšieho wimbledonskeho finále je skvelý pocit. Som hrdá na to, že budem môcť na centri bojovať o prvý wimbledonský titul. Urobím všetko pre zisk cennej trofeje bez ohľadu na to, kto bude na druhej strane dvorca. Zápas proti Ostapenkovej bol veľmi ťažký. Jelena predvádzala na tohtoročnom Wimbledone skvelý tenis, do loptičiek udiera s veľkou razanciou. Dôležité bolo, že som sa na kurte dobre pohybovala a využila šance. Jelena vždy bojuje až do poslednej loptičky. Musela som byť až do konca maximálne koncentrovaná. Teší ma, že som to zvládla v dvoch setoch," povedala v prvom pozápasovom interview predvlaňajšia víťazka Australian Open i US Open.