Halle Berry prezradila svoj tajný recept proti starnutiu: Krásna vďaka vývaru z kostí

Herečka Halle Berry verí sile poctivého vývaru z kostí.

Hollywoodska kráska, ktorá oslávila tento rok už 51. narodeniny, tvrdí, že jej práve tento veľmi výživný pokrm pomáha spomaľovať prejavy starnutia buniek. Vývar si vraj dokonca sama varí z kostí, ktoré si vyzdvihuje u obľúbeného mäsiara.



,,Môžete si ho pripraviť sami, môžete ísť k mäsiarovi a vziať si kosti, ktoré by aj tak vyhodili, mäsiar vám ich dá zadarmo. Vezmite kosti, varte ich pomaly dvadsaťštyri hodín a potom pite ten vývar. Je to tak plné kolagénu, že je to šialené," zverila Halle magazínu Extra svoj tip na mladistvú a krásnu pleť.

Herečka nedávno porušila vlastnú zásadu, že nezverejňuje tváre svojich detí na sociálnych sieťach. Na Instagrame sa objavil jej syn Maceo. ,,Je to boj. Veľmi nerada ukazujem svoje deti, ale uvedomila som si, že moji blízki sú pre mňa veľkou oporou a ja pre nich, tak som ich chcela zahrnúť do svojho profilu. Ale je to veľmi tenká hranica, pretože nechcem svoje deti zneužívať... Chcem ich chrániť, preto som si povedala, polovica tváre stačí," vysvetlila Halle. Macea má s bývalým manželom Olivierom Martinezom. S expartnerom Gabrielom Aubrym má desaťročnú dcéru Nahlu.