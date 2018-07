Študentka odišla z klubu s čudnou výhovorkou: Keď za ňou prišiel kamarát, naskytol sa mu najhorší pohľad v živote

Celý život mala pred sebou! No osud to zariadil úplne inak.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Ellie Campbell († 18) z britského Essexu začala študovať psychológiu na Cantenbury Christ Church University. Mala množstvo priateľov a bola obľúbená. Navonok dokonalý život. No všetko sa skončilo mimoriadne tragicky.

Tínedžerka išla v osudný piatkový večer zabaviť sa s kamarátmi. O pol druhej ráno sa schytila naspäť na internát s tým, že sa necíti dobre. „Vypila jedno mojito a štyri dvojité vodky cez noc. Zdala sa byť vyčerpaná a smutná,“ cituje Daily Mirror detektívku Nicky Holland-Day. Keď prišla Ellie na internát, objala jedného z miestnych ochrankárov. Bol prekvapený, no ďalej sa tým nezaoberal.

Jeden z kamarátov prišiel okolo pol tretej ráno za Ellie k jej izbe. V Ellienom ruksaku mal totiž svoj mobil. Zaklopal na zamknuté dvere, no nik neodpovedal. Kamarát sa rozhodol zavolať ochranku, aby otvorili dvere. Prítomným sa naskytol zdrvujúci pohľad. Ellie bola obesená v sprchovom kúte. Okamžite zavolali sanitku a tínedžerku previezli do nemocnice. Lekári však dievčaťu už pomôcť nevedeli. Ellie napokon odpojili od prístrojov a museli vyhlásiť za mŕtvu.

Kamaráti ani príbuzní pritom ani netušili, že Ellie je v tak zlom psychickom stave. Nikdy sa neliečila u psychiatra či psychológa. Mala veľa kamarátov a štúdium jej išlo dobre. „Išla do klubu a potom sa jej nálada zmenila, rozhodla sa ísť sama domov. Je nezvyčajné, že si vzala kamarátov telefón. Bolo to volanie o pomoc a chcela, aby ju niekto v izbe našiel? Je to nepravdepodobné, lebo izba bola zamknutá a bola tam sama. Vzhľadom na stav intoxikácie bola rovnováha jej mysle narušená. Myslím si, že v tom čase prišla na myšlienku vziať si život,“ uzavrela asistentka koronera Katrina Hepburn.